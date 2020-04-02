Как у костанайских школьников прошли пробные уроки в онлайн формате

Поучаствовать в видеоуроках смогло 93% детей. У остальных возникали проблемы с доступом. И тогда они переходили в WhatsApp, Telegram и другие социальные сети, передает alau.kz

Первоклассники школы №21 только привыкли к одноклассникам, учителям, сиденью за партами по 45 минут. И вот им пришлось перейти на домашнее обучение, не менее необычное чем в школе. Дети дома у себя, а учитель у себя.

«Мы получается выходим на связь через программу зум. Эта программа удобна тем что я могу видеть детей онлайн. Для того чтобы зайти в эту программу мы создаем конференцию. Для этой конференции всегда требуют номер, если ребенок не находится в ваших контактах. Ну мы создали один и тот же номер», — рассказала учитель основной общеобразовательной школы №21 Жанна Байкожаева.

Жанна работает учителем третий год. Для нее особых сложностей при подготовке учебных программ или презентаций не возникло. Так как она сама только недавно училась и изучала дистанционное обучение.

«Там у нас было применение дистанционного обучения, может быть мне в какой-то степени поэтому было легко. Но конечно все равно трудно. Дети маленькие и вот думаешь как им преподнести это все, дойдет, как организовать, как заинтересовать ребенка», — поделилась Жанна Байкожаева.

Но молодому учителю это удалось. Первые пробные уроки прошли на ура. Почти все 25 учеников смогли принять в них участие. Вчера они тестировали программу. Помогали им родители.

«Когда они вышли, то начали рассказывать, показывать, что у них дома. Потому что для них то интересно, что они вот сейчас сидят, весь класс их видит и учитель с ними на связи и мы разговариваем для них это было интересно. Конечно отличается тем, что когда ты ребенка видишь, и видишь чем он сейчас занимается, можешь, где-то что-то его подправить, даже рукой, то здесь онлайн ты вот только сидишь и направляешь ребенка», — добавила учитель.

В таком же формате сейчас пытаются работать многие школы области. В управлении образования рассказали, что к видеоконференциям смогли подключиться 93 процента школьников и столько же учителей. Но главная цель пока, понять каково это работать без личного контакта. А уже с 6 апреля начнется основной процесс обучения.

«Самая главная трудность была вчерашнего дня это то что интернет не выдерживал большой поток. Эти вопросы будут решаться таким образом, где невозможно будет например дистанционно обучиться, то здесь мы применяем другие формы. То есть мы можем передать фалы через вотсап, можем через скайп, через почту и другие социальные сети. Но если совсем уже нет возможности, то уже ученики могут посмотреть телевидение», — пояснила заместитель рукоовдителя центра методического сопровождения управления образования Сайран Мукашева.

Существуют и специальные маршрутные листы, их разработали педагоги. Там указаны ссылки на обучающие материалы, полезные видео, домашние задания.

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