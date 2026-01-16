В городе Костанай 16 января 2026 года учащиеся второй смены продолжают обучение в штатном режиме.

Как сообщили в отделе образования акимата Костаная, занятия в общеобразовательных учреждениях проходят по обычному расписанию, отмены или перевода на дистанционный формат нет.

Ранее решения об изменении формата обучения принимались в зависимости от погодных условий. На данный момент оснований для корректировки учебного процесса нет.

В Узункольском районе 16 января 2026 года занятия для учащихся второй смены КПП и 1–9 классов переведены на дистанционный формат.

Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями — температура воздуха опустилась до –28 °C.

В городе Лисаковске 16 января 2026 года учащиеся 2–6 классов второй смены переведены на дистанционный формат обучения.

Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями: температура воздуха составляет –26 °C, скорость ветра — 5 м/с.

В Карасуском районе занятия второй смены переведены на дистанционный формат обучения.

Учебный процесс будет организован в онлайн-режиме с использованием дистанционных образовательных платформ.

В Аулиекольском районе дети будут учиться во вторую смену в штатном режиме

Материал дополняется.

Ясли-сад в микрорайоне Аэропорт начал работу после устранения нарушений Новый государственный ясли-сад №40 в микрорайоне Аэропорт в Костанай начал полноценную работу после почти полугодового...