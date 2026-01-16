USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Как учатся дети во вторую смену в школах Костанайской области?

— Сегодня, 10:17
Изображение для новости: Как учатся дети во вторую смену в школах Костанайской области?

pixabay.com

В городе Костанай 16 января 2026 года учащиеся второй смены продолжают обучение в штатном режиме.

Как сообщили в отделе образования акимата Костаная, занятия в общеобразовательных учреждениях проходят по обычному расписанию, отмены или перевода на дистанционный формат нет.

Ранее решения об изменении формата обучения принимались в зависимости от погодных условий. На данный момент оснований для корректировки учебного процесса нет.

В Узункольском районе 16 января 2026 года занятия для учащихся второй смены КПП и 1–9 классов переведены на дистанционный формат.

Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями — температура воздуха опустилась до –28 °C.

В городе Лисаковске 16 января 2026 года учащиеся 2–6 классов второй смены переведены на дистанционный формат обучения.

Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями: температура воздуха составляет –26 °C, скорость ветра — 5 м/с.

В Карасуском районе занятия второй смены переведены на дистанционный формат обучения.

Учебный процесс будет организован в онлайн-режиме с использованием дистанционных образовательных платформ.

В Аулиекольском районе дети будут учиться во вторую смену в штатном режиме

Материал дополняется.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.