Как учатся школьники и студенты в Костанайской области?

Сообщения присылают городские и районные отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха -26 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Карабалыкского района 19.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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Температура воздуха -26 гр., Учащиеся 1 смены с 0-6 класс школ Житикаринского района 19.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -27градусов. Учащиеся 1 смены с 0-9 класс школ Аулиекольского района 19.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

В связи с погодными условиями студенты 1-2 курсов колледжей 1 смены г. Костаная 19.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Регионы ориентируются по своим погодным условиям, сообщает пресс-служба управления образования Костанайской области.

В связи с погодными условиями занятия для учащихся Рудного с 0-4 классы переводятся в дистанционный формат обучения.

Температура воздуха -27 градусов, скорость ветра 9 м/с (мороз). Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Алтынсаринского района 19 02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -31 градусов, скорость ветра 14 м/с. Учащиеся 1 смены с 1-11 класс школ Наурзумского района 19.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Карасуский район

3 школы с 1-4 классы онлайн занятия, 5-11 перенесены по времени на 11 часов

4 школы с 1-11 переведены на онлайн обучение

20 школ перенесены занятия по времени на 11-12 часов.

Температура воздуха -25 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ Мендыкаринского района 19.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -23 — 28 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ ,(Адаевская ООШ, Камыстинская ООШ2, Камыстинская ООШ1, Клочковская ООШ, Бестюбинская ООШ), учащиеся 0-8 классов (Карабатырская ООШ), учащиеся 0-9 классов (Жайылминская ОСШ) Камыстинского района 19.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

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