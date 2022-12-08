Как учатся во вторую смену школьники Костанайской области

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Информацию предоставили районные и городские отделы образования.
Учащиеся 2 смены с 0-9 классы Рудный, переводятся на дистанционный формат обучения, температура -28.
Аулиекольский район, занятия второй смены 0-4 классов переводятся на дистанционный режим. -25.
Житикара. Вторая смена переводится на дистанционное обучение с 0 по 6 кл. -25 гр. Ветер порывы до 5 м/с
Узункольский район. 2 смена начальное звено переводится на дистанционное обучение — 26.
Учащиеся 2 смены с 0-9 классы школ Карабалыкского района переводятся на дистанционный формат обучения, температура -27.
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