Как учатся во вторую смену школьники Костанайской области

Информацию предоставили районные и городские отделы образования.

Учащиеся 2 смены с 0-9 классы Рудный, переводятся на дистанционный формат обучения, температура -28.

Аулиекольский район, занятия второй смены 0-4 классов переводятся на дистанционный режим. -25.

Житикара. Вторая смена переводится на дистанционное обучение с 0 по 6 кл. -25 гр. Ветер порывы до 5 м/с

Узункольский район. 2 смена начальное звено переводится на дистанционное обучение — 26.

Учащиеся 2 смены с 0-9 классы школ Карабалыкского района переводятся на дистанционный формат обучения, температура -27.

Материал дополняется.

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