Как удерживается ИПН с пенсионных выплат. Разъяснение

Как удерживается индивидуальный подоходный налог при использовании части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения. Облагается ли налогом инвестиционный доход и кто должен платить налог при переуступке части пенсионных накоплений другому физическому лицу. На эти вопросы ответили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

Облагается ли налогом инвестиционный доход

Действительно, пенсионные выплаты формируются за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов и инвестиционного дохода.

Необходимо учесть, что при определении дохода, облагаемого индивидуальным подоходным налогом (ИПН), из дохода физического лица вычитаются обязательные пенсионные взносы и добровольные пенсионные взносы. Это означает, что такие взносы не облагаются ИПН при перечислении их в ЕНПФ, — пояснили в КГД.

В свою очередь инвестиционные доходы подлежат обложению ИПН у источника выплаты как другие доходы, выплачиваемые налоговым агентом. В данном случае налоговым агентом выступает ЕНПФ.

Соответственно, при выплате пенсионных накоплений в виде пенсии, а также в виде единовременной пенсионной выплаты с таких доходов удерживается ИПН у источника выплаты Единым накопительным пенсионным фондом.

Облагаются ли налогом пенсионные изъятия при переуступке?

В налоговом законодательстве есть положения относительно исчисления, удержания и уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) с единовременной пенсионной выплаты. При этом предусмотрены случаи, когда ИПН удерживается единовременно.

В то же время подлежат исключению из налогооблагаемого дохода (то есть не облагается ИПН) имущество, включая работы и услуги, полученное физическим лицом на безвозмездной основе от другого физического лица, в том числе в виде дарения и наследования.

Данная норма не распространяется на унаследованные пенсионные накопления, которые выплачиваются единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами, — пояснили в комитете.

Соответственно, уступленные посредством дарения единовременные пенсионные накопления исключаются из налогооблагаемого дохода физического лица, принявшего такой дар. То есть у одаряемого физического лица ИПН не удерживается.

Это означает, что ИПН уплачивается только лицом, подарившим такую выплату.

Ранее в КГД сообщали, что удержание суммы ИПН производится ЕНПФ на основании заявления об удержании ИПН одним из двух способов по выбору физического лица:

единовременно — при переводе ЕНПФ уполномоченному оператору

ежемесячно равными долями в течение не более 16 лет по установленному ЕНПФ графику (со следующего месяца, в котором начато перечисление пенсии)

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