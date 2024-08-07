Как успеть снять пенсионные

Как определяются минимальные пороги достаточности пенсионных, отчего они зависят и поднимутся ли в этом году?

Досрочное снятие могут запретить

В июне этого года в Минтруда заговорили о запрете на досрочное снятие пенсионных. Объясняли это беспокойством, что после выхода на пенсию оставшейся суммы не хватит на достойную жизнь в старости, сообщает krisha.kz

В ведомстве подсчитали, что у тех, кто снял все деньги сверх порога, пенсия составит всего 34 тысячи тенге.

Затем, правда, пояснили, что речь шла не о полном запрете, а лишь об ограничениях. Вполне вероятно, снять излишки сверх порога можно будет только один раз, или минимальные пороги вырастут.

Создана специальная рабочая группа. Решение озвучат осенью, а уже в конце года должны быть известны новые пороги достаточности на 2025 год.

Как рассчитываются пороги достаточности

Как пояснили Krisha.kz в ЕНПФ, рассчитывают суммы минимальных порогов по специальной методике, утверждённой правительством.

При расчёте учитываются:

— минимальный размер заработной платы;

— минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты;

— минимальный размер пенсии;

— прожиточный минимум;

— годовая процентная ставка доходности пенсионных активов;

— ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ;

— прогнозная частота обязательных пенсионных взносов;

— возраст осуществления пенсионных выплат и другие.

Вырастут ли пороги достаточности

Так как все вышеперечисленные показатели каждый год увеличиваются, логично предположить, что и пороги достаточности тоже вырастут.

А учитывая, что на НПА размещён проект с предложением повысить размер минимальной заработной платы до 130 тысяч тенге, то есть в два раза, то на порогах это явно тоже отразится.

В ЕНПФ повышение порогов не комментируют, ссылаясь на то, что это не в их компетенции.

Впрочем, пороги растут раз в год для каждого вкладчика — из-за взросления: каждый день рождения — новый порог.

Как проверить, сколько можно снять

Самый простой способ:

Зайдите на специальный сайт ЕНПФ. Авторизуйтесь с помощью ЭЦП или одноразового СМС-пароля (номер должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан mGov). Ознакомьтесь с выпиской, где указаны:

— общая сумма накоплений;

— порог достаточности;

— сумма, которая имеется сверх лимита в двух вариантах: при единовременном и отложенном удержании налога.

На что можно потратить пенсионку?

На улучшение жилищных условий:

— Покупку жилья (квартиры, дома, комнаты в общежитии) или земельного участка.

— Строительство дома.

— Ремонт, если отделка входит в договор банковского займа (при покупке квартиры с ремонтом от застройщика).

— Как первоначальный взнос или погашение ипотеки, в том числе и погасить ими ежемесячный платёж. Как это сделать, подробно рассказали тут.

— Открыть депозит в Отбасы банке.

Либо на другие цели: лечение, перевод в доверительное управление.

С 10 августа будет действовать временный запрет на вывод пенсионных на протезирование и имплантацию зубов. Продлится он до 1 февраля 2025 года.

Как снять излишки

Откройте спецсчёт в Отбасы банке через приложение ЖССБ24. Можно и через другие банки, но их полномочия ограничиваются только ипотекой.

Зарегистрируйтесь на платформе enpf-otbasy.kz. После авторизации с помощью ЭЦП откроется форма подачи заявки на использование средств ЕНПФ.

В верхнем поле выберите цель.

Укажите сумму и выберите способ погашения налога.

Сформируйте заявку.

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