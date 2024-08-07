Как успеть снять пенсионные

Фотография alau.kz/Н.Луговской
Как определяются минимальные пороги достаточности пенсионных, отчего они зависят и поднимутся ли в этом году?
Досрочное снятие могут запретить
В июне этого года в Минтруда заговорили о запрете на досрочное снятие пенсионных. Объясняли это беспокойством, что после выхода на пенсию оставшейся суммы не хватит на достойную жизнь в старости, сообщает krisha.kz
В ведомстве подсчитали, что у тех, кто снял все деньги сверх порога, пенсия составит всего 34 тысячи тенге.
Затем, правда, пояснили, что речь шла не о полном запрете, а лишь об ограничениях. Вполне вероятно, снять излишки сверх порога можно будет только один раз, или минимальные пороги вырастут.
Создана специальная рабочая группа. Решение озвучат осенью, а уже в конце года должны быть известны новые пороги достаточности на 2025 год.
Как рассчитываются пороги достаточности
Как пояснили Krisha.kz в ЕНПФ, рассчитывают суммы минимальных порогов по специальной методике, утверждённой правительством.
При расчёте учитываются:
— минимальный размер заработной платы;
— минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты;
— минимальный размер пенсии;
— прожиточный минимум;
— годовая процентная ставка доходности пенсионных активов;
— ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ;
— прогнозная частота обязательных пенсионных взносов;
— возраст осуществления пенсионных выплат и другие.
Вырастут ли пороги достаточности
Так как все вышеперечисленные показатели каждый год увеличиваются, логично предположить, что и пороги достаточности тоже вырастут.
А учитывая, что на НПА размещён проект с предложением повысить размер минимальной заработной платы до 130 тысяч тенге, то есть в два раза, то на порогах это явно тоже отразится.
В ЕНПФ повышение порогов не комментируют, ссылаясь на то, что это не в их компетенции.
Впрочем, пороги растут раз в год для каждого вкладчика — из-за взросления: каждый день рождения — новый порог.
Как проверить, сколько можно снять
Самый простой способ:
- Зайдите на специальный сайт ЕНПФ.
- Авторизуйтесь с помощью ЭЦП или одноразового СМС-пароля (номер должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан mGov).
- Ознакомьтесь с выпиской, где указаны:
— общая сумма накоплений;
— порог достаточности;
— сумма, которая имеется сверх лимита в двух вариантах: при единовременном и отложенном удержании налога.
На что можно потратить пенсионку?
На улучшение жилищных условий:
— Покупку жилья (квартиры, дома, комнаты в общежитии) или земельного участка.
— Строительство дома.
— Ремонт, если отделка входит в договор банковского займа (при покупке квартиры с ремонтом от застройщика).
— Как первоначальный взнос или погашение ипотеки, в том числе и погасить ими ежемесячный платёж. Как это сделать, подробно рассказали тут.
— Открыть депозит в Отбасы банке.
Либо на другие цели: лечение, перевод в доверительное управление.
С 10 августа будет действовать временный запрет на вывод пенсионных на протезирование и имплантацию зубов. Продлится он до 1 февраля 2025 года.
Как снять излишки
- Откройте спецсчёт в Отбасы банке через приложение ЖССБ24. Можно и через другие банки, но их полномочия ограничиваются только ипотекой.
- Зарегистрируйтесь на платформе enpf-otbasy.kz. После авторизации с помощью ЭЦП откроется форма подачи заявки на использование средств ЕНПФ.
- В верхнем поле выберите цель.
- Укажите сумму и выберите способ погашения налога.
- Сформируйте заявку.