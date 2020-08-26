Как узнать о штрафах с «Сергек». Инструкция

В пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» рассказали, как узнать о наличии штрафов с камер видеофиксации «Сергек», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Узнать о штрафах за нарушение правил дорожного движения, в том числе с камер «Сергек», можно на портале egov.kz. Также автомобилисты могут сразу оплатить задолженность.

Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на портале электронного правительства. Затем пройти авторизацию по выбранному типу: с помощью логина и пароля, ЭЦП, ЭЦП на Sim-карте, одноразового пароля, Digital-ID или QR-кода.

После авторизации необходимо перейти по следующим вкладкам: Главная – Гражданам – Транспорт и коммуникации – Автомобильный транспорт.

Затем нажать на кнопку «Оплатить онлайн» и выбрать тип поиска: по ИИН либо по фамилии, имени, отчеству и дате рождения.

После чего необходимо ввести данные в специальное окошко, а затем нажать на кнопку «Найти». Система сама произведет поиск штрафов по выбранному параметру в информационной системе Комитета по правовой статистике и специальным учетам.

В случае отсутствия сведений о зарегистрированных штрафах, будет отображено соответствующее уведомление.

Если нарушения все же имеются, то автомобилист может выбрать штраф из предоставленного списка, нажать на кнопку «подробнее». Затем появится фото регистрации правонарушения и информация о нем, в том числе зафиксировано ли оно камерой «Сергек».

Для оплаты штрафа, необходимо нажать кнопку «Далее».

Автомобилист будет направлен на страницу платежного шлюза электронного правительства, где соответственно можно заплатить за нарушение.

После проведения оплаты в личный кабинет придет электронный чек оплаты.

В пресс-службе АО «Нит» добавили, что посмотреть информацию о наличии штрафа можно с помощью Telegram-бота EgovKzBot2.0, нажав на кнопку «Проверка наличия административных штрафов». Там также необходимо будет пройти инструкцию, которую предоставит бот.

Ранее о системе «Сергек» также высказался президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что система видеофиксаций нарушений показала, какую выгоду государству могут принести передовые технологи. «Заодно он лишил коррупционных доходов нечистых на руку дорожных полицейских», — подчеркнул он.

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