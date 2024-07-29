Как в дальнейшем циклон будет влиять на погоду, сообщили синоптики

Не смотря на влияние западного антициклона, в северных, восточных, юго-восточных регионах ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра.

На крайнем севере и в горах юго-востока страны сильные дожди, град, шквал. А в степи Сарыарка и пустынных районах юга страны погода будет без осадков.

На западе, в центре, юге и юго-востоке страны в дневное время сохраняется сильная жара, на юго-востоке страны 1 августа в отдельных районах прогнозируется очень сильная жара до +41°.

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