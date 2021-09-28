Как в Казахстане будут ограничивать соцсети

В министерстве цифрового развития рассказали LS о том, как планируют ограничивать работу иностранных социальных сетей, которые откажутся открывать представительство в Казахстане.

По информации ведомства, после принятия законопроекта у иностранных игроков будет шесть месяцев для регистрации представительства.

«В случае отказа в отношении них могут быть приняты ограничительные меры в соответствии с разрабатываемыми правилами ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами РК», – сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в настоящее время они готовятся к переговорам с собственниками иностранных компаний о разъяснении причин открытия представительств на территории Казахстана.

Уже налажено взаимодействие с «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, Livejournal и рабочие контакты с представителями компании Facebook и Instagram, мессенджера Telegram.

«Представители интернет-компаний в целом с пониманием воспринимают предложения о сотрудничестве в вопросах удаления противоправного контента, нарушающего требования международного права и законодательства РК. Они в рамках практического взаимодействия во многих случаях удаляют материалы, содержащие пропаганду терроризма, экстремизма, суицида, порнографии, занимающихся онлайн-продажей наркотических средств и т.п.», – заверили в министерстве.

В ведомстве также назвали признаки контента, который будет удаляться в случае обращения со стороны казахстанцев. Первое – это умышленные действия в отношение одного лица со стороны другого лица или группы лиц, осуществляющих переписку. Второе – это ее противоправность. Например, в переписке есть оскорбление, унижение чести и достоинства, подстрекательство на совершение каких-либо противоправных действий. Третье –это систематичность, то есть неоднократное высказывание в отношении только одного определенного лица.

«В случае если представленная переписка будет отвечать в комплексе всем вышеперечисленным критериям, тогда министерство в обязательном порядке подготовит предписание для социальной сети по удалению либо ограничению доступа к данной переписке», – уточнили в ведомстве.

В министерстве в очередной раз уточнили, что законопроект в первую очередь направлен на защиту детей и несовершеннолетних от буллинга и кибербуллинга.

Отвечая на вопрос об ограничении информации, в министерстве отметили, что в соответствии с законом, доступ к информации – гарантированное государством, закрепленное в Конституции и законах право каждого свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом. При этом, в представленных поправках нет ни одной нормы, направленной на ограничение доступа к информации. Там предусмотрена только регламентация деятельности социальных сетей на территории Казахстана, как любого другого субъекта рынка предпринимательства, осуществляющего свою деятельность.

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