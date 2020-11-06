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Как в Казахстане будут предупреждать о вреде курения

akchabar.kg

Министр здравоохранения РК своим приказом от 28 октября 2020 года утвердил предупреждения о вреде курения для надписи в местах, где осуществляется продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, передает zakon.kz.

Предупреждения о вреде курения и табака утверждены согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Предупредительная надпись располагается в местах оптовой и розничной продажи табачных изделий и содержит тексты:
«Курение вызывает пародонтоз и выпадение зубов»;
«Курение вызывает преждевременное старение кожи»;
«Курение вызывает никотиновую зависимость»;
«Курение вызывает бесплодие и выкидыши»;
«Курение вызывает импотенцию»;
«Курение во время беременности вредит вашему ребенку».

Указывается, что предупредительные надписи должны соответствовать следующим параметрам:

— печатается в следующем порядке: слева или сверху — на государственном, справа или снизу — на русском языках;
— наименование шрифта — Helvetica kz и Helvetica соответственно языку;
— размер шрифта — 80 и более;
— направление — слева направо, параллельно нижнему краю;
— цвет бумаги — белый, спектр СMYK 255.255.255.

При этом размещение предупредительных надписей должно соответствовать требованиям:

— площадь расположения — формат А4 и более;
— располагается на уровне не менее 150 сантиметров и не более 200 сантиметров от пола;
— располагается в непосредственной близости от места продажи.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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