Как в Казахстане будут предупреждать о вреде курения

Министр здравоохранения РК своим приказом от 28 октября 2020 года утвердил предупреждения о вреде курения для надписи в местах, где осуществляется продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, передает zakon.kz.

Предупреждения о вреде курения и табака утверждены согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Предупредительная надпись располагается в местах оптовой и розничной продажи табачных изделий и содержит тексты:

«Курение вызывает пародонтоз и выпадение зубов»;

«Курение вызывает преждевременное старение кожи»;

«Курение вызывает никотиновую зависимость»;

«Курение вызывает бесплодие и выкидыши»;

«Курение вызывает импотенцию»;

«Курение во время беременности вредит вашему ребенку».

Указывается, что предупредительные надписи должны соответствовать следующим параметрам:

— печатается в следующем порядке: слева или сверху — на государственном, справа или снизу — на русском языках;

— наименование шрифта — Helvetica kz и Helvetica соответственно языку;

— размер шрифта — 80 и более;

— направление — слева направо, параллельно нижнему краю;

— цвет бумаги — белый, спектр СMYK 255.255.255.

При этом размещение предупредительных надписей должно соответствовать требованиям:

— площадь расположения — формат А4 и более;

— располагается на уровне не менее 150 сантиметров и не более 200 сантиметров от пола;

— располагается в непосредственной близости от места продажи.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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