Как в Казахстане будут принимать учителей на работу по новым правилам

Приём педагогов на работу теперь будет проводиться в новом формате: посредством конкурса и чётких, измеримых критериев, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает informburo.kz

По его словам, ранее чёткой регламентации порядка трудоустройства учителей не было – директор школы единолично решал, кого принимать на работу и по каким показателям.

«Фиксировались случаи, когда на одну ставку принимали по три-четыре педагога, искусственно дробя часы. Нетрудно догадаться, какие мотивы определяют такие решения. Отныне организации образования будут проводить конкурс на все вакантные или временно вакантные должности. Исключение составят лишь малокомплектные школы», – отметил министр.

В конкурсе будут участвовать педагоги, которые соответствуют квалификационным характеристикам.

Процедура трудоустройства

При трудоустройстве кандидат будет подавать заявление об участии в конкурсе. Заявитель сразу же прилагает свой оценочный лист, в котором указываются все достижения, результаты, стаж, опыт административной или методической деятельности, курсовая подготовка.

По каждому направлению кандидат самостоятельно ставит свои баллы согласно установленным критериям и шкале оценки этих критериев.

Конкурсная комиссия проверяет соответствие проставленных самим заявителем баллов подтверждающим документам и утверждает после этого окончательную сумму баллов.

В итоге вакансию получает претендент, у которого большее количество баллов.

«Субъективизм сводится до минимума. Кстати, ещё мы ввели институт рекомендательных писем с прежнего места работы. За положительную рекомендацию можно получить три балла, за негативную – лишиться пяти баллов. Предусмотрено, что организации смогут учитывать информацию о том, совершал ли кандидат какие-либо нарушения, в том числе в части педагогической этики. В случае выявления таких фактов педагог отстраняется от конкурса на любом этапе», – сообщил Асхат Аймагамбетов.

Он добавил, что правила предусматривают обязательное наличие квалификационной категории у кандидата.

«Важно отметить, что теперь выпускникам вузов и колледжей недостаточно иметь на руках диплом, чтобы быть принятыми на работу. Они обязаны пройти Нацквалтест и далее уже в школе получить самую первую категорию «Педагог», – заметил министр.

Допускается приём на работу без конкурса педагогов-совместителей не более чем на восемь часов по одному предмету, а также распределение вакантных должностей при наличии не менее восьми часов среди педагогов организации образования. Но при этом не допускается искусственное дробление вакантных девяти и более часов по одному предмету.

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