Как в Костанае будут ходить автобусы в новогоднюю ночь и праздничные выходные

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, согласно постановлению главного санитарного врача, автобусы не будут ходить только в воскресные дни.

Соответственно, 3 января 2021 года автобусы на городских маршрутах ходить не будут.

По словам заместителя директора ТОО “Компания STA” Юрия Панасенко, в ночь с 31 декабря на 1 января автобусы курсировать не будут.

«В связи с эпидемиологической ситуацией и отменой всех массовых гуляний, автобусы №8,10,12,21 и 38 будут ходить, как и в обычные дни до 22:00, в новогоднюю ночь работать не будут. 1 января скорее всего запустим по одному дежурному маршруту, остальные выйдут на линию не раньше 9 — 10 утра. В другие дни работаем без изменений, кроме 3 января»,- сообщил Юрий Панасенко.

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