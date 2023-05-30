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Как в Костанае отметят день защиты детей — план мероприятий

Фото из открытых источников

 Мероприятия, планируемые в областном центре в рамках Дня защиты детей — 1 июня 2023 года

Наименование мероприятия Дата проведения

 

 Место

проведения
1.       Торжественные линейки, посвященные Последнему звонку 1 июня, 9.00 Школы области
2.       Торжественное поздравление заместителя акима Костанайской области Мухметкалиева Р.З. с Днем защиты детей 1 июня, 11.00 часов площадь Сити-центра
3.       Церемония награждения учащихся победителей международных конкурсов и олимпиад «Ты лучший», областного конкурса «Школа глазами детей» 1 июня, 11.00 часов площадь Сити-центра
4.       Концертная программа творческих коллективов и исполнителей воспитанников музыкальной школы, школы детского творчества и ансамбля «Карнавал» 1 июня, 11.30 часов площадь Сити-центра  

 
5.       Фестиваль детского рисунка «Я вижу мир» 1 июня, 11.00 часов площадь областного акимата
6.       Пленэр учащихся художественной школы г.Костаная 1 июня, 11.00 часов площадь областного акимата
7.       Выставка детских творческих работ, организация мастер-классов в 5 полуюртах 1 июня, 11.00 часов площадь от центрального сквера до ул.Алтынсарина
8.       Выставка работ школы технического творчества г.Костаная, выставка работ судомодельных кружков, кружков робототехники 1 июня, 11.00 часов площадь Сити-центра  

 
9.       Показательные выступления юных спортсменов, спортивные состязания 1 июня, 18.00 часов площадь областного акимата
10.                         Интерактивная площадка с участием волонтеров 1 июня, 18.00 часов площадь областного акимата
11.                         Акция единого действия «Протяни руку жизни» 1 июня, 10.00 часов площадь областного акимата и Сити-Центра
12.                         Игра-путешествие «Пираты Карибского моря» 1 июня, 12.00 часов городская школа детского творчества
13.                         День веселых затей «Вам от лета 100 приветов» 1 июня

 

 Областная библиотека для детей и юношества имени Ибрая Алтынсарина  

 
14.                         Театрализованная игровая программа «Солнечный праздник» 1 июня г. Костанай

Школа № 7

  

 

 
15.                         Познавательная игровая  программа «Волшебный мир детства» 1 июня Областной историко-краеведческий музей
16.                         Национальные игры «Счастливое детство» для воспитанников детского сада 1 июня «Ясли-сад №15» отдела образования города Костаная  
17.                         Спектакль «Бұртима» (М. Супонин) 1 июня Костанайский областной казахский театр драмы имени Ильяса Омарова  

 
18.                         Игровой час «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем»

(выездное мероприятие в Казахское общество слепых)

 1 июня, 11.00 час.

 

 Костанайский филиал ОО «Казахское общество слепых»

 

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