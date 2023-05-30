Как в Костанае отметят день защиты детей — план мероприятий

Мероприятия, планируемые в областном центре в рамках Дня защиты детей — 1 июня 2023 года

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 1. Торжественные линейки, посвященные Последнему звонку 1 июня, 9.00 Школы области 2. Торжественное поздравление заместителя акима Костанайской области Мухметкалиева Р.З. с Днем защиты детей 1 июня, 11.00 часов площадь Сити-центра 3. Церемония награждения учащихся победителей международных конкурсов и олимпиад «Ты лучший», областного конкурса «Школа глазами детей» 1 июня, 11.00 часов площадь Сити-центра 4. Концертная программа творческих коллективов и исполнителей воспитанников музыкальной школы, школы детского творчества и ансамбля «Карнавал» 1 июня, 11.30 часов площадь Сити-центра 5. Фестиваль детского рисунка «Я вижу мир» 1 июня, 11.00 часов площадь областного акимата 6. Пленэр учащихся художественной школы г.Костаная 1 июня, 11.00 часов площадь областного акимата 7. Выставка детских творческих работ, организация мастер-классов в 5 полуюртах 1 июня, 11.00 часов площадь от центрального сквера до ул.Алтынсарина 8. Выставка работ школы технического творчества г.Костаная, выставка работ судомодельных кружков, кружков робототехники 1 июня, 11.00 часов площадь Сити-центра 9. Показательные выступления юных спортсменов, спортивные состязания 1 июня, 18.00 часов площадь областного акимата 10. Интерактивная площадка с участием волонтеров 1 июня, 18.00 часов площадь областного акимата 11. Акция единого действия «Протяни руку жизни» 1 июня, 10.00 часов площадь областного акимата и Сити-Центра 12. Игра-путешествие «Пираты Карибского моря» 1 июня, 12.00 часов городская школа детского творчества 13. День веселых затей «Вам от лета 100 приветов» 1 июня Областная библиотека для детей и юношества имени Ибрая Алтынсарина 14. Театрализованная игровая программа «Солнечный праздник» 1 июня г. Костанай Школа № 7 15. Познавательная игровая программа «Волшебный мир детства» 1 июня Областной историко-краеведческий музей 16. Национальные игры «Счастливое детство» для воспитанников детского сада 1 июня «Ясли-сад №15» отдела образования города Костаная 17. Спектакль «Бұртима» (М. Супонин) 1 июня Костанайский областной казахский театр драмы имени Ильяса Омарова 18. Игровой час «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем» (выездное мероприятие в Казахское общество слепых) 1 июня, 11.00 час. Костанайский филиал ОО «Казахское общество слепых»

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