Как в Костанае отметят день защиты детей — план мероприятий

Фото из открытых источников
Мероприятия, планируемые в областном центре в рамках Дня защиты детей — 1 июня 2023 года
|№
|Наименование мероприятия
|Дата проведения
|Место
проведения
|1.
|Торжественные линейки, посвященные Последнему звонку
|1 июня, 9.00
|Школы области
|2.
|Торжественное поздравление заместителя акима Костанайской области Мухметкалиева Р.З. с Днем защиты детей
|1 июня, 11.00 часов
|площадь Сити-центра
|3.
|Церемония награждения учащихся победителей международных конкурсов и олимпиад «Ты лучший», областного конкурса «Школа глазами детей»
|1 июня, 11.00 часов
|площадь Сити-центра
|4.
|Концертная программа творческих коллективов и исполнителей воспитанников музыкальной школы, школы детского творчества и ансамбля «Карнавал»
|1 июня, 11.30 часов
|площадь Сити-центра
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|5.
|Фестиваль детского рисунка «Я вижу мир»
|1 июня, 11.00 часов
|площадь областного акимата
|6.
|Пленэр учащихся художественной школы г.Костаная
|1 июня, 11.00 часов
|площадь областного акимата
|7.
|Выставка детских творческих работ, организация мастер-классов в 5 полуюртах
|1 июня, 11.00 часов
|площадь от центрального сквера до ул.Алтынсарина
|8.
|Выставка работ школы технического творчества г.Костаная, выставка работ судомодельных кружков, кружков робототехники
|1 июня, 11.00 часов
|площадь Сити-центра
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|9.
|Показательные выступления юных спортсменов, спортивные состязания
|1 июня, 18.00 часов
|площадь областного акимата
|10.
|Интерактивная площадка с участием волонтеров
|1 июня, 18.00 часов
|площадь областного акимата
|11.
|Акция единого действия «Протяни руку жизни»
|1 июня, 10.00 часов
|площадь областного акимата и Сити-Центра
|12.
|Игра-путешествие «Пираты Карибского моря»
|1 июня, 12.00 часов
|городская школа детского творчества
|13.
|День веселых затей «Вам от лета 100 приветов»
|1 июня
|Областная библиотека для детей и юношества имени Ибрая Алтынсарина
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|14.
|Театрализованная игровая программа «Солнечный праздник»
|1 июня
|г. Костанай
Школа № 7
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|15.
|Познавательная игровая программа «Волшебный мир детства»
|1 июня
|Областной историко-краеведческий музей
|16.
|Национальные игры «Счастливое детство» для воспитанников детского сада
|1 июня
|«Ясли-сад №15» отдела образования города Костаная
|17.
|Спектакль «Бұртима» (М. Супонин)
|1 июня
|Костанайский областной казахский театр драмы имени Ильяса Омарова
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|18.
|Игровой час «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем»
(выездное мероприятие в Казахское общество слепых)
|1 июня, 11.00 час.
|Костанайский филиал ОО «Казахское общество слепых»