Как в Костанае проводят анализы на коронавирус

Начальник испытательного центра «Национальный центр экспертизы» по Костанайской области Фарида Сазымбаева рассказала о работе, которую сегодня круглосуточно проводят специалисты центра экспертизы.

Вирусологическая лаборатория в Костанае проводит исследования на COVID-19, где в течении 4-5 часов уже известен результат. Круглосуточно в лаборатории трудятся несколько специально созданных рабочих групп, из числа квалифицированных врачей и специалистов, которые проводят исследование материала от людей, сдавших анализ на коронавирусную инфекцию. В сутки ими проводится от 70 до 120 исследований.

Лаборатория оснащена современным ПЦР оборудованием. Также имеются ламинарные шкафы, терморстаты, центрифуги,VORTEX-мешалки, амплификаторы Rotor-Gene 6000.

В связи с большим объемом работы лаборатория усилена вирусологами и микробиологами КГУ «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом». Также к работе привлечены врачи и специалисты санитарно-эпидемиологической службы лаборатории особо опасных инфекций. Согласно алгоритма исследования на коронавирусную инфекцию, специалисты центра экспертизы Костанайской области направляют анализы в лабораторию филиала по Северо-Казахстанской области, параллельно в Алматы. Все пробы направленные костанайскими работниками НЦЭ были подтверждены.

Необходимо отметить, что филиал «Национальный центр экспертизы» по Костанайской области аккредитован и сертифицирован. Все сотрудники ежегодно проходят повышение квалификации, где подтверждают свои категории и знания.

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