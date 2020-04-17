Как в области будет организован пропуск аграриев через блокпосты

Уже сейчас Костанайская область готовится к проведению посевной кампании. Завозятся семена, ГСМ, сельхоззапчасти. На появившихся в регионе блокпостах в связи с карантином, технике, задействованной в посевной, препятствовать не будут. Но разрешения в оперативных штабах на передвижение они все же должны получить, сообщает alau.kz

Для обеспечения нормального проведения весеннего сева в Костанайской области для сельхозтоваропроизводителей в условиях карантина будут введены послабления в виде «зеленого коридора» при прохождении блокпостов. Чиновники от сельского хозяйства подчеркнули, что сельскохозяйственная и специальная техника будет проезжать их вне очереди.

«Сельскохозяйственная и специальная техника будут беспрепятственно и вне очереди проезжать блокпосты (трактора, грузовые автомашины, ГАЗели); — для работников проезжающих на легковом автотранспорте (руководители, снабженцы, агрономы, инженеры и т.д.) на блокпостах необходимо предъявить удостоверение личности водителя транспортного средства или доверенного лица и справку руководителя предприятия о том, что указанные лица действительно работают в данной организации»,- говорит руководитель управления с/х и земельных отношений Костанайской области Жансултан Таукенов.

Но при этом на блокпостах всем, кто так или иначе задействован во время посевной кампании, необходимо предъявлять удостоверение личности водителя транспортного средства или доверенного лица, и справку от руководителя предприятия о том, что указанные лица действительно работают в организации. Акиматы районов и городов, на территории которых расположены блокпосты, установят на расстоянии за 200 м до них информационные стенды о порядке прохождения. Поручения акимам городов и районов уже даны. Что касается господдержки, то в этом году для Костанайской области на субсидирование выделено 34 млрд тенге, 10 их которых направили на растениеводство и порядка 7 млрд на животноводство.

«Дополнительно средства, которые мы ждем — это 2,2 млрд на погашение по гербицидам, задолженность перед сельхозтаворопроизводителям за прошлые года, также на субсидирования семян. Все документы на сегодня нами активно принимаются ,уже с начала года производятся выплаты , согласно планам финансирования, которые у нас распределены по месяцам»,- сказал Жансултан Таукенов.

В завершении брифинга Жансултан Таукенов напомнил, что в каждом районе созданы оперативные штабы, куда нужно подать данные о своей технике, чтобы она была зарегистрирована в базе данных «Сергек». Это обеспечит беспрепятственный проезд через блокпост.

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