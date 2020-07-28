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Как волонтёры Денисовского района помогают обществу на карантине

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Волонтёры Денисовского района помогают местным жителям оформлять заявления на выплаты 42500, доставляют продукты и лекарства пожилым и инвалидам. В команде единомышленников около сотни человек. Волонтёрский штаб в Денисовке был открыт в феврале. За это время добровольцы успели сделать многое. К слову, как признаются сами волонтёры, бывают случаи, когда к ним относятся с негативом. Но, всё же больше тех, кто с благодарностью относится к их добровольному желанию помочь в трудную минуту, сообщает alau.kz

Волонтеры Денисовского района оказывают большую помощь населению, особенно это важно сейчас, в период распространения коронавирусной инфекции.

«Наши волонтеры не остались в стороне, также оказывают большую помощь. В период ЧП помогали населению в выплате 42500. Выполнили около 500 заявок, помогли оформить. Также доставляем медикаменты, продукты питания, оплачиваем коммунальные услуги лицам старше 65 лет, которые не могут выходить из места жительства»,- говорит руководитель молодежного ресурсного центра Денисовского района Алишер Избасаров.

А еще волонтеры тесно сотрудничают с правоохранительными органами. Проводят совместные рейды и проверяют, как соблюдаются карантинные требования.

«Также наши волонтеры участвуют в мониторинговой группе, которая проводит мониторинг по организациям, магазинам, аптекам»,- сказал Алишер Избасаров.

27 июля волонтеры Денисовского района участвовали в акции по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Мероприятие заключалось в напоминании жителям о важности соблюдения разработанных в период карантина правил.

«В связи с такой ситуацией работаем в усиленном режиме по раздаче брошюр, по профилактике коронавирусной инфекции. Оповещаем общество, стараемся сделать все, что в наших силах, чтобы предостеречь каждого из нас»,- рассказал методист молодежного ресурсного центра Денисовского района Менсулу Дауренбекова.

Менсулу призналась, что люди к волонтерам относятся по-разному. Есть даже те, кто встречает их с негативом, но все-таки чаще всего к добровольцам относятся с благодарностью.

«Я хотела бы принести слова благодарности. Сколько я подхожу к банкомату, к банку все время здесь есть эти девочки и мальчики волонтеры. Я впервые получила такую, как они разъяснительную работу ведут. Оказывается, они в такое трудное время не боятся идти в самые очаги. И здесь они следят, чтобы старые люди не заболели. Без коронавируса они хорошо работали, а сейчас они в самом очаге. Благодарность им, пусть они будут здоровы, пусть не теряют бдительность, мы рады, что есть такая молодежь, смелое выросло поколение. Спасибо им большое»,- сказала жительница села Денисовка Надежда Шек.

Денисовские волонтёры — это большая команда, куда входит порядка сотни человек. Безусловно, пандемия коронавируса внесла коррективы в их первоначальные планы, когда местное волонтёрское движение только набирало обороты. И, несмотря на то, что фронт работы у ребят сейчас увеличился, они не забывают и о других своих задачах. К примеру, это проведение экологических акций по очистке берегов рек и озёр от мусора.

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