Как восстановить машину после затопления

Владельцы затонувших машин могут получить за них компенсацию от государства. Какой бы она ни была, большой или мизерной, автомобиль можно попробовать восстановить, сообщает сайт kolesa.kz

Что страдает в машине от воды

Без преувеличения в залитом по крышу водой автомобиле под угрозой всё, за исключением разве что оцинкованных, алюминиевых или пластиковых деталей кузова да стёкол. Причём внешне утонувшая машина после мойки может выглядеть вполне нормально, но ржавчина спустя время начнёт разъедать детали кузова в местах, не имеющих лакокрасочного покрытия и защиты от коррозии, также и в скрытых полостях, а влага с грязью вредить узлам и агрегатам.

Потолок в салоне, пол и сиденья, напитавшись водой, потребуют долгой и тщательной просушки. В противном случае в них заведётся плесень.

Вода наносит большой урон электронике: страдают платы компьютера, дисплеи, приборная панель, датчики, реле, резисторы и т. д. Причём, заметьте, речь идёт не о солёной воде, а о пресной, образовавшейся при таянии снега или после обильного дождя. Солёная морская вода навредит ещё больше! Современные необслуживаемые аккумуляторы, кстати, в воде могут разрядиться, но при этом не потеряют работоспособности.

Попадание воды в движок через впускную систему и в трансмиссию через сапуны может стать губительным для дорогих агрегатов. В лучшем случае будет просто испорчено масло или трансмиссионная жидкость. В худшем вода зальёт цилиндры блока двигателя — придётся вскрывать мотор.

Не лучшим образом отразится погружение в воду на длительное время и на разного рода подвижных соединениях: подшипниках, ШРУСах, рулевой системе, валах, крестовинах и т. д. Из-под сальников и защитных кожухов вода способна не только вымыть смазку, но и занести грязь с песком, что приведёт к скорому выходу из строя.

Как просушить утонувшую машину

Пострадавшее при потопе авто, что на бензине, что на дизеле, ни в коем случае нельзя заводить, даже если вода не накрыла подкапотку целиком. Нужна диагностика и полная проверка. Если вода присутствует в движке, произойдёт гидроудар — это капитальный ремонт или вовсе замена мотора целиком. Автомобиль необходимо перемещать к месту ремонта на эвакуаторе. Буксировка, кстати, нежелательна — лучше избегать любых нагрузок на детали шасси и трансмиссию.

Сразу же предупредим: процесс реанимации будет длительным и кропотливым, ведь разбирать машину придётся почти до винтика. В противном случае где-то может остаться влага и что-то обязательно испортит.

Для сушки придётся полностью раскидать салон и багажник авто. Снять сиденья, торпедку, дверные карты, напольное и потолочное покрытие. Самостоятельно это сделать не всем под силу, особенно в современных авто — потребуется помощь специалистов. Все мягкие детали необходимо будет тщательно промыть от песка и глины, просушить и пропылесосить. Профессиональная химчистка рекомендуется.

Пока чистятся элементы салона, кузов надо отмыть от грязи и поместить в тёплое и хорошо проветриваемое помещение. В народе советуют поместить в салон тканевые мешки или ёмкости с каким-нибудь веществом, поглощающим влагу. Подойдут даже бентонитовые или силикагелевые наполнители для кошачьих туалетов. Главное, чтобы вещество контактировало с сырым воздухом в автомобиле, а не лежало в полиэтиленовом пакете. Сколько времени потребует такая просушка, сложно сказать. Главное, не торопиться и постараться собрать всю влагу.

Двигатель и коробка

Жидкости из этих агрегатов однозначно придётся слить, все полости продуть компрессором. В движке нужно будет снять клапанную крышку, поддон картера, головку блока цилиндров, удалить воду и всё хорошенько просушить и продуть, чтобы не осталось воды и песчинок.

Аналогичных мер потребуют все узлы, куда могла попасть жидкость: ШРУСы, патрубки и радиаторы, стартёр, генератор, система забора воздуха и т. д. Места, требующие смазки, очистить от грязи и смазать.

Все фильтры в машине: воздушный, топливный, масляный, салонный — в мусор, полная замена. Кстати, если коробка передач обслуживаемая — заменить и фильтры в ней. В блоках предохранителей, как салонном, так и подкапотном, очистить и продуть все контакты.

В идеале, конечно, заменить и всю проводку в автомобиле на новую, но по деньгам и временным затратам это может оказаться совсем немилосердным. Как минимум оцените состояние всей «косы»: нет ли повреждённых и оголившихся участков, иначе пожара в будущем не избежать. Если влага попала в фары или фонари — разобрать, вымыть, высушить. Все электрические контакты и пины также необходимо продуть и зачистить от окисления. Для пущей надёжности использовать специальные спреи-масла для очистки и предотвращения коррозии.

Подвижные соединения проводки — в дверных проёмах, под капотом, в багажнике — также нужно переуплотнить и промазать.

После того как машина высушена и полностью собрана, остаётся подключить к аккумулятору и продиагностировать сканером на предмет возможных ошибок. Ну и завести, понаблюдав некоторое время за тем, как движок работает. А далее подмечать, как автомобиль ведёт себя на дороге. Ведь влага могла остаться в совсем уж неожиданном месте, и неизвестно, какая функция авто через некоторое время может выйти из строя. Будьте начеку, первые пару месяцев точно!

Автор: Алексей Старков

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