Как ввозить автомашины в Казахстан, зарегистрированные за рубежом

Правительство постановлением от 24 ноября 2023 года утвердило Правила и требования въезда (ввоза) на территорию Республики Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, и их эксплуатации на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Въезд (ввоз) в Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется через пункты пропуска в соответствии с законом «О

Государственной границе Республики Казахстан» и при наличии:

свидетельства о государственной регистрации автотранспортного средства;

договора на оказание услуг о перевозке автотранспортного средства на территорию РК, содержащего сведения о собственнике автотранспортного средства, идентификационные признаки автотранспортного средства, сведения о месте доставки и условия приемки такого автотранспортного средства (в случае ввоза автотранспортных средств с использованием услуг по перевозке автотранспортных средств);

сведений из системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники об идентификационных признаках автотранспортных средств, зарегистрированных в государствах — членах ЕАЭС, и их регистрационном учете.

Органы госдоходов и Пограничная служба КНБ в пунктах пропуска проверяют наличие указанных выше документов.

Проверка свидетельства о государственной регистрации автомобиля осуществляется Пограничной службой путем внесения сведений (государственного регистрационного номерного знака, опознавательного знака, идентификационного номера автотранспортного средства), указанных в свидетельстве, в информационную систему Пограничной службы. Далее эти данные интегрируются с информационной системой органов внутренних дел РК в автоматическом режиме и проходят проверку на предмет нахождения в международном розыске или розыске.

Если установлено, что машина находится в розыске, Погранслужба передает ее в органы внутренних дел РК по территориальности, где она хранится в порядке, определенном пунктом 38 Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы.

В свою очередь, органы государственных доходов РК проверяют договор на оказание услуг перевозки транспортного средства и его электронный паспорт. По итогам проверки данных документов, органы государственных доходов РК проставляют разрешительную отметку. При отсутствии одного из перечисленных документов разрешительная отметка не проставляется.

Въезд (ввоз) в РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется Пограничной службой при наличии разрешительной отметки органов государственных доходов и иных контролирующих органов на право ввоза транспортных средств в РК.

При отсутствии разрешительной отметки Пограничная служба не допускает въезд (ввоз) на территорию РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства.

При каких условиях можно эксплуатировать в Казахстане автомобиль, зарегистрированный за рубежом

Эксплуатация в РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется путем:

государственной регистрации и учета автотранспортных средств с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных номерных знаков;

проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств;

выполнения условий для допущения к международному движению по территории РК;обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.

Требование подпункта 3) распространяется в отношении транспортного средства, которое эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в РК.

Не подлежат эксплуатации автотранспортные средства, зарегистрированные в компетентном органе другого государства, не прошедшие обязательный технический осмотр, за исключением автотранспортных средств категории M1, возраст которых не превышает 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта.

К транспортным средствам категории M1 относятся транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.

Однако данные требования не распространяются на автотранспортные средства и прицепы к ним, участвующие в международном движении по территории РК менее 90 календарных дней подряд с даты ввоза (въезда) таких автотранспортных средств в Казахстан.

Автотранспортное средство считается находящимся в международном движении по территории РК в случае его соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 65 закона «О дорожном движении», где предусмотрено, что оно эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими ВНЖ в РК, и:

принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне РК;

не зарегистрировано в РК;

временно ввезено в РК.

Автотранспортное средство, участвующее в международном движении, может находится на территории Республики Казахстан до одного года с момента пересечения Государственной границы.

По истечении этого срока автотранспортное средство, находящееся в международном движении, подлежит вывозу за пределы Казахстана на непрерывный срок продолжительностью не менее 30 календарных дней.

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