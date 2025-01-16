Были ли в вашем парфюмерном опыте случаи, когда только приобретенный новый флакон духов приходилось откладывать «на потом», потому что для него сейчас не время: слишком жарко, холодно или влажно, а в закрытом помещении и вовсе от душного парфюма можно сойти с ума? Вы замечали, что позиции с вашей домашней ароматеки раскрываются совершенно по-разному в осенний дождь и в сильный январский мороз?

Ароматы имеют свое настроение, звучание, глубину и тональность. Все эти критерии созвучно и едино играют нотами парфюмерную симфонию только в подходящий для нее момент. И сезон в этом ключе — главный инструмент проявления аромата.

Уместно подобрать к каждому сезону парфюм среди изобилия вариантов — задача непростая. Но разноплановая парфюмерия на сайте MonAmie вполне может удовлетворить потребности самого капризного клиента. Нишевые, люксовы и ароматы масс-маркет сегмента в оригинальных версиях прекрасно дополнят ваш образ в любой сезон.

Согревающий зимний шлейф

Зима — идеальное время для насыщенных, глубоких и уверенных ароматов. Присмотритесь повнимательнее к шипровым, шипрово-цветочным или шипрово-фруктовым композициям. Важно помнить, что на холоде спирт испаряется медленнее, поэтому запах будет более стойким, но не такой интенсивный как в теплое время года. Изящно и очень выразительно раскрываются в холодный период восточные мотивы с нотами смол, древесины и пряностей. Это может быть сандал, хвоя, корица, ваниль, мускатный орех. Особый уют и теплоту создают шоколад, коньяк, ваниль и манящий свежей выпечкой аромат булочек с корицей. Зима абсолютно поддерживает вас в смелом выборе насыщенных духов.

Среди популярных брендов обратите внимание на марки Gucci, Giorgio Armani, Chanel, Calvin Klein. Они имеют ароматные зимние истории.

Весенняя пробуждающая свежесть

Весна всегда о переменах. Этот сезон — как старт для всех желаемых обновлений и перевоплощений. Цветочные, водные и озоновые аккорды — это истинные ароматы весны. Духи можно смело подбирать с тонизирующими энергичными мотивами. Бергамот, апельсин, лимон и лемонграсс прекрасно впишутся в ароматный гардероб запахов. Эта история актуальна и в зеленых флаконах духов с нотками листьев фруктовых деревьев, трав и легких лесных ароматов.

Сложные ароматы лучше отставить с полки и сделать выбор в сторону духов с одной или несколькими нотами. В пробуждающей теплоте идеально звучат цветочные композиции: мимоза, ландыш, жасмин, полевые цветы.

Бренды, что хорошо раскрывают весеннее настроение — Chloe, Armani, Guerlain.

Что носить в жару?

Лето играет красками. На разгоряченной солнцем коже по-новому звучат ароматы свежести: морские и цитрусовые. В сезон сочных ягод и фруктов, безусловно, духи идеально перебирают на себя все самые вкусные ноты: вишня, арбуз, дыня, яблоко. Невозможно без внимания оставить летние вечера, в которых жизнь проходит насыщенно и очень романтично. Дополнить один из таких можно фужерными или фруктовыми, ягодными или ванильными нотками.

В линейках Versace вы непременно найдете своего ароматного спутника для лета.

Шипровая история осени

Самое время поэкспериментировать с древесными и акватическими духами, где есть горьковатые и пряные акценты. Осенью хочется согреться, но уже не назойливыми солнечными лучами, а глубокой энергией солнца, что вот-вот отдалиться и раствориться в холоде. Подходящими станут стойкие восточные и пряные композиции с шоколадом, ванилью, медом, спелыми фруктами и ягодами.

Духи от Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent и Nina Ricci уютно окутают вас роскошным шлейфом.

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