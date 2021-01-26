USD 420.67
EUR 510.99
RUB 5.58
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Как выбрать пылесос для дома?

Как выбрать пылесос для дома?

Vinkmag ad

Пылесос. Прибор, изменивший нашу жизнь

Этот нужный бытовой прибор делает рутинный процесс уборки более легким, быстрым и приятным. Производители неустанно разрабатывают новые модели, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей. Поэтому вопрос замены устаревшей модели на современную периодически решают многие хозяйки и хозяева.

Широкий ассортимент пылесосов представлен в интернет-магазине компании Alser. Вы также можете посетить сетевые точки, что расположены по всему Казахстану. Но удобнее делать покупку онлайн. Обстоятельно изучите технические характеристики и ценовой диапазон, чтобы выбрать модель, отвечающую именно вашим потребностям. Каталог вы найдете на странице https://alser.kz/c/pylesosy официального сайта фирмы.

Что следует учитывать при выборе пылесоса?

Покупая пылесос, определите для себя ряд параметров, по которым будете выбирать бытового помощника: конструкция, пылесборник, способ уборки.

По исполнению выделяют:

  • Классические (цилиндрические).
  • Вертикальные.
  • Ручные.
  • Пылесосы-роботы.

Традиционная модель «цилиндр-шланг-насадки» испытала множество модификаций. Но доказала свою полезность для домашнего хозяйства и уборки в труднодоступных местах.

Вертикальный пылесос, где небольшой корпус прикреплен сразу к щетке, плохо убирает под диванами и возле плинтусов. Он идеален для просторных, не заставленных помещений. Его компактная разновидность, ручной пылесос, работает от аккумулятора. В этом его преимущество и недостаток. Он удобен для наведения порядка в машине или там, куда не дотянется прибор со шнуром. А вот для полноценной уборки не годится.

Робот-пылесос иногда воспринимается как футуристическая игрушка. Но разработка подобных моделей идет полным ходом, и они все чаще появляются в наших домах. Устройство работает без проводов, при садящемся аккумуляторе само заботится о пополнении заряда. «Видит» помещение при помощи оптического, ультразвукового или инфракрасного сенсора. Обходит препятствия, при этом убирает под кроватями и шкафами. Работает на любой поверхности согласно заданному радиусу, по пути собирая весь мелкий мусор.

Пыль может быть собрана в традиционный мешок, контейнер или аквафильтр. Бумажный мешок удобно выбрасывать вместе с содержимым, но это дополнительные затраты. Производительность устройства падает по мере заполнения. Циклонные пылесосы производительности не теряют по мере заполнения контейнера. Они рассчитаны на тяжелый мусор и плохо всасывают волосы, пыль и пух. В моделях с аквафильтром мусор проходит через слой воды, где оседает, а потом выливается. Это удобно, но пластик, шерсть и ворс могут забить вспомогательные фильтры.

Существуют пылесосы для сухой уборки и влажной чистки. Последние дороже и не очень удобны в условиях малогабаритного жилья.

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Токаев поручил выявить реальную статистику заражения коронавирусом в Казахстане
Следующая новость

Колёса на ходу отлетели у автобуса в Рудном — видео