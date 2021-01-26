Как выбрать пылесос для дома?

Пылесос. Прибор, изменивший нашу жизнь
Этот нужный бытовой прибор делает рутинный процесс уборки более легким, быстрым и приятным. Производители неустанно разрабатывают новые модели, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей. Поэтому вопрос замены устаревшей модели на современную периодически решают многие хозяйки и хозяева.
Широкий ассортимент пылесосов представлен в интернет-магазине компании Alser. Вы также можете посетить сетевые точки, что расположены по всему Казахстану. Но удобнее делать покупку онлайн. Обстоятельно изучите технические характеристики и ценовой диапазон, чтобы выбрать модель, отвечающую именно вашим потребностям. Каталог вы найдете на странице https://alser.kz/c/pylesosy официального сайта фирмы.
Что следует учитывать при выборе пылесоса?
Покупая пылесос, определите для себя ряд параметров, по которым будете выбирать бытового помощника: конструкция, пылесборник, способ уборки.
По исполнению выделяют:
- Классические (цилиндрические).
- Вертикальные.
- Ручные.
- Пылесосы-роботы.
Традиционная модель «цилиндр-шланг-насадки» испытала множество модификаций. Но доказала свою полезность для домашнего хозяйства и уборки в труднодоступных местах.
Вертикальный пылесос, где небольшой корпус прикреплен сразу к щетке, плохо убирает под диванами и возле плинтусов. Он идеален для просторных, не заставленных помещений. Его компактная разновидность, ручной пылесос, работает от аккумулятора. В этом его преимущество и недостаток. Он удобен для наведения порядка в машине или там, куда не дотянется прибор со шнуром. А вот для полноценной уборки не годится.
Робот-пылесос иногда воспринимается как футуристическая игрушка. Но разработка подобных моделей идет полным ходом, и они все чаще появляются в наших домах. Устройство работает без проводов, при садящемся аккумуляторе само заботится о пополнении заряда. «Видит» помещение при помощи оптического, ультразвукового или инфракрасного сенсора. Обходит препятствия, при этом убирает под кроватями и шкафами. Работает на любой поверхности согласно заданному радиусу, по пути собирая весь мелкий мусор.
Пыль может быть собрана в традиционный мешок, контейнер или аквафильтр. Бумажный мешок удобно выбрасывать вместе с содержимым, но это дополнительные затраты. Производительность устройства падает по мере заполнения. Циклонные пылесосы производительности не теряют по мере заполнения контейнера. Они рассчитаны на тяжелый мусор и плохо всасывают волосы, пыль и пух. В моделях с аквафильтром мусор проходит через слой воды, где оседает, а потом выливается. Это удобно, но пластик, шерсть и ворс могут забить вспомогательные фильтры.
Существуют пылесосы для сухой уборки и влажной чистки. Последние дороже и не очень удобны в условиях малогабаритного жилья.
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