Как выбрать пылесос для дома?

Пылесос. Прибор, изменивший нашу жизнь

Этот нужный бытовой прибор делает рутинный процесс уборки более легким, быстрым и приятным. Производители неустанно разрабатывают новые модели, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей. Поэтому вопрос замены устаревшей модели на современную периодически решают многие хозяйки и хозяева.

Широкий ассортимент пылесосов представлен в интернет-магазине компании Alser. Вы также можете посетить сетевые точки, что расположены по всему Казахстану. Но удобнее делать покупку онлайн. Обстоятельно изучите технические характеристики и ценовой диапазон, чтобы выбрать модель, отвечающую именно вашим потребностям. Каталог вы найдете на странице https://alser.kz/c/pylesosy официального сайта фирмы.

Что следует учитывать при выборе пылесоса?

Покупая пылесос, определите для себя ряд параметров, по которым будете выбирать бытового помощника: конструкция, пылесборник, способ уборки.

По исполнению выделяют:

Классические (цилиндрические).

Вертикальные.

Ручные.

Пылесосы-роботы.

Традиционная модель «цилиндр-шланг-насадки» испытала множество модификаций. Но доказала свою полезность для домашнего хозяйства и уборки в труднодоступных местах.

Вертикальный пылесос, где небольшой корпус прикреплен сразу к щетке, плохо убирает под диванами и возле плинтусов. Он идеален для просторных, не заставленных помещений. Его компактная разновидность, ручной пылесос, работает от аккумулятора. В этом его преимущество и недостаток. Он удобен для наведения порядка в машине или там, куда не дотянется прибор со шнуром. А вот для полноценной уборки не годится.

Робот-пылесос иногда воспринимается как футуристическая игрушка. Но разработка подобных моделей идет полным ходом, и они все чаще появляются в наших домах. Устройство работает без проводов, при садящемся аккумуляторе само заботится о пополнении заряда. «Видит» помещение при помощи оптического, ультразвукового или инфракрасного сенсора. Обходит препятствия, при этом убирает под кроватями и шкафами. Работает на любой поверхности согласно заданному радиусу, по пути собирая весь мелкий мусор.

Пыль может быть собрана в традиционный мешок, контейнер или аквафильтр. Бумажный мешок удобно выбрасывать вместе с содержимым, но это дополнительные затраты. Производительность устройства падает по мере заполнения. Циклонные пылесосы производительности не теряют по мере заполнения контейнера. Они рассчитаны на тяжелый мусор и плохо всасывают волосы, пыль и пух. В моделях с аквафильтром мусор проходит через слой воды, где оседает, а потом выливается. Это удобно, но пластик, шерсть и ворс могут забить вспомогательные фильтры.

Существуют пылесосы для сухой уборки и влажной чистки. Последние дороже и не очень удобны в условиях малогабаритного жилья.

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.