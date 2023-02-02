Как выбрать сережки-кольца: 3 правила ювелирного шопинга

Интерес к серьгам-кольцам, которые вошли в моду в 70-х, возвращается. Конго — маст-хэв для создания целостных образов. Жемчуг — классика, которая дополнит деловой костюм. Сережки-подвески — слишком яркий акцент для повседневных нарядов. А вот конго — оптимальный вариант из-за разнообразия дизайнов, форм, размеров, металлов. К тому же на полые сережки цена не так высока, как на каффы.
Как подобрать сережки-кольца: 3 совета
Главное правило — соответствие событию. На прогулку надевайте лаконичные сережки, на выход — модели с крупными вставками. При выборе выделите и проанализируйте 3 фактора:
- Вес превыше всего. Ювелирное изделие легко травмирует мочку уха, если много весит. Оптимальный вариант: 2–4 г за пару. Сережки с весом 4–5 г подходят для носки на 2–3 часа. Драгоценности, которые весят больше, вызывают дискомфорт. Примеряйте сережки, когда покупаете в магазине. При заказе онлайн ищите вес в характеристиках. Если информации нет, присмотритесь к металлу и конструкции. Пиковый вес имеют модели, выполненные из золота 585 пробы. Отдайте предпочтение полой конструкции.
- Позолота на сережках. Если ищите сережки на 5–7 лет, рассмотрите драгоценные металлы, экологичные сплавы. Уход за бижутерией сложный и трудоемкий. Выгодные варианты для инвестиции: родированное серебро, позолота, нанесение черни. Использование вспомогательных техник влияет на срок и качество эксплуатации.
- Классика и соответствие модным тенденциям. Когда девушка покупает одежду, то сперва составляет грамотную базу, а уже потом дополняет ее трендами. По такому же принципу работает ювелирный гардероб. Если в шкатулке лежат 2–3 классические модели конго, присмотритесь к актуальным дизайнам. Например, к массивным дутым сережкам-кольцам, инкрустированным кристаллами. На пике популярности золотая или серебряная основа, которая дополняется съемными шармами. Хит 2023 года — биколор. Купите ювелирное изделие, которое состоит из 2–3 колец. Присмотритесь к вставкам из других металлов.
Кому не подходят конго
Сережки-конго — классика. В группе риска девушки с круглой формой лица. Громоздкие драгоценности визуально делают щеки и лицо круглее, а маленькие не привлекут внимания. Выход — фантазийный дизайн. Например, аксессуар, который сочетает 3 кольца из комбинации металлов.
Девушкам с худым лицом стоит сделать акцент на дизайне, а не на размере. Присмотритесь к моделям с прозрачными мерцающими камнями. Откажитесь от цветных вставок.
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