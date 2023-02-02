Как выбрать сережки-кольца: 3 правила ювелирного шопинга

Интерес к серьгам-кольцам, которые вошли в моду в 70-х, возвращается. Конго — маст-хэв для создания целостных образов. Жемчуг — классика, которая дополнит деловой костюм. Сережки-подвески — слишком яркий акцент для повседневных нарядов. А вот конго — оптимальный вариант из-за разнообразия дизайнов, форм, размеров, металлов. К тому же на полые сережки цена не так высока, как на каффы.

Как подобрать сережки-кольца: 3 совета

Главное правило — соответствие событию. На прогулку надевайте лаконичные сережки, на выход — модели с крупными вставками. При выборе выделите и проанализируйте 3 фактора:

Вес превыше всего. Ювелирное изделие легко травмирует мочку уха, если много весит. Оптимальный вариант: 2–4 г за пару. Сережки с весом 4–5 г подходят для носки на 2–3 часа. Драгоценности, которые весят больше, вызывают дискомфорт. Примеряйте сережки, когда покупаете в магазине. При заказе онлайн ищите вес в характеристиках. Если информации нет, присмотритесь к металлу и конструкции. Пиковый вес имеют модели, выполненные из золота 585 пробы. Отдайте предпочтение полой конструкции. Позолота на сережках. Если ищите сережки на 5–7 лет, рассмотрите драгоценные металлы, экологичные сплавы. Уход за бижутерией сложный и трудоемкий. Выгодные варианты для инвестиции: родированное серебро, позолота, нанесение черни. Использование вспомогательных техник влияет на срок и качество эксплуатации. Классика и соответствие модным тенденциям. Когда девушка покупает одежду, то сперва составляет грамотную базу, а уже потом дополняет ее трендами. По такому же принципу работает ювелирный гардероб. Если в шкатулке лежат 2–3 классические модели конго, присмотритесь к актуальным дизайнам. Например, к массивным дутым сережкам-кольцам, инкрустированным кристаллами. На пике популярности золотая или серебряная основа, которая дополняется съемными шармами. Хит 2023 года — биколор. Купите ювелирное изделие, которое состоит из 2–3 колец. Присмотритесь к вставкам из других металлов.

Кому не подходят конго

Сережки-конго — классика. В группе риска девушки с круглой формой лица. Громоздкие драгоценности визуально делают щеки и лицо круглее, а маленькие не привлекут внимания. Выход — фантазийный дизайн. Например, аксессуар, который сочетает 3 кольца из комбинации металлов.

Девушкам с худым лицом стоит сделать акцент на дизайне, а не на размере. Присмотритесь к моделям с прозрачными мерцающими камнями. Откажитесь от цветных вставок.

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