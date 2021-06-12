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Как выглядит матрица оценки эпидситуации по коронавирусу?

inbusiness.kz

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июня 2021 года.

В «красной» зоне: г.Нур-Султан.

В «желтой» зоне: Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «зелёной» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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