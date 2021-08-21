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Как выглядит матрица оценки эпидситуации в Казахстане на 21 августа

pravda.com.ua

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Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 августа 2021 года, передает Tengrinews.kz.

В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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