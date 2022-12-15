Как вырастут пенсии и пособия с января 2023 года в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили, как в Казахстане изменятся выплаты пенсий, пособий по инвалидности, адресной социальной помощи, выплаты на случай потери работы и пособия по потере кормильца в 2023 году, передает Tengrinews.kz.

Пенсионные выплаты

Отвечая на вопрос о пенсионных выплатах, в ведомстве отметили, что с 1 января 2023 года минимальный размер пенсии — солидарная + базовая — составит 77 417 тенге, в том числе минимальный размер солидарной пенсии – 53 076 тенге, минимальный размер базовой пенсии изменится до 24 341 тенге/

Лица с инвалидностью также имеют право на государственное социальное пособие по инвалидности, отметили в ведомстве.

«Размеры государственных социальных пособий зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. В настоящее время размер пособия по инвалидности от общего заболевания первой группы составляет 71 787 тенге, второй группы – 57 206 тенге, третьей группы – 38 885 тенге. С 1 января 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности будут повышены на 8,5 процента в связи с изменением величины ПМ», — сообщили в ведомстве.

Так, согласно данным ведомства, размер пособия по инвалидности от общего заболевания первой группы составит 77 889 тенге, второй группы – 62 068 тенге, третьей группы – 42 190 тенге.

Выплаты по рождению ребенка

Пособие на рождение выплачивается как работающим, так и неработающим женщинам.

«Размер пособия составляет: на рождение первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП, или в 2022 году 120 840 тенге, с 1 января 2023 года 131 100 тенге. На четвертого и более ребенка — 63 МРП, или в 2022 году 200 340 тенге, с 1 января 2023 года 217 350 тенге», — сообщили в Минтруда.

Пособие по уходу за ребенком

По данным ведомства, согласно действующему законодательству размеры пособий для неработающих родителей составят:

на первого ребенка — 5,76 МРП, или в 2022 году 18 317 тенге, с 1 января 2023 года 19 872 тенге;

на второго ребенка — 6,81 МРП, или в 2022 году 21 656 тенге, с 1 января 2023 года 23 495 тенге;

на третьего ребенка — 7,85 МРП, или в 2022 году 24 963 тенге, с 1 января 2023 года 27 083 тенге;

на четвертого и более ребенка — 8,90 МРП, или в 2022 году 28 302 тенге, с 1 января 2023 года 30 705 тенге.

При этом в ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 года будет продлен период выплаты пособия по уходу за ребенком и социальной выплаты по уходу за ребенком из ГФСС с одного года до 1,5 года.

Адресная социальная помощь

По данным Минтруда, на АСП имеют право граждане Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности для конкретной области.

«Если доход на каждого члена семьи ниже этого показателя, разница и составляет размер АСП. В этой связи размер назначенной суммы АСП для каждой конкретной семьи определяется индивидуально, то есть в зависимости от совокупного дохода и размера черты бедности», — сообщили в ведомстве.

Меры государственной поддержки реализуются в комплексе и включают в себя:

поддержку многодетных матерей, которая включает в себя денежную выплату, предоставляемую в безусловном виде;

оказание АСП, предоставляемой в денежном выражении на каждого члена семьи;

гарантированный социальный пакет для детей из числа получателей АСП, предоставляемый в натуральном виде.

«В этой связи изменение условий назначения АСП нового формата и ее особенности не ухудшают и не сужают возможности получения материальной поддержки, а напротив, обеспечивают полный охват нуждающихся, рост размеров пособия и активизацию трудового потенциала граждан. На 1 ноября 2022 года средний размер АСП составляет 6655 тенге. На 2023 год средний размер прогнозируется в размере 9900 тенге«, — добавили в министерстве.

Выплата в связи с потерей работы

По данным ведомства, социальная выплата по потере работы из Государственного фонда социального страхования назначается участнику системы обязательного социального страхования со дня регистрации в качестве безработного в центре занятости населения.

«Размер социальной выплаты зависит от дохода участника системы, с которого производись социальные отчисления, стажа участия в системе и коэффициента замещения дохода. В настоящее время коэффициент замещения дохода составляет 0,4. Выплата осуществляется от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе. С 1 января 2023 года предусматривается увеличение коэффициента замещения дохода с 40 процентов до 45 процентов. При этом порядок назначения выплаты будет сохранен и будет распространяться только на участников системы, потерявших работу и получивших статус безработного», — сообщили в Минтруда.

Повышение размеров социальной выплаты по потере работы также коснется действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое будет произведено автоматически.

Пособие по потере кормильца

В Казахстане размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего кормильца, а также от величины прожиточного минимума.

Так, по данным ведомства, в настоящее время размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца составляют:

при наличии одного нетрудоспособного члена семьи — в размере 0,86 ПМ (32 155 тенге);

при наличии двух – 1,49 ПМ, или 55 710 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи;

при наличии трех – 1,85 ПМ, или 69 170 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи;

при наличии четырех – 1,96 ПМ, или 73 283 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи;

при наличии пяти – 2,03 ПМ, или 75 900 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи.

при наличии шести и более нетрудоспособных членов семьи размер пособия на каждого рассчитывается как равная доля от 2,11 ПМ — 78 891 тенге.

В связи с увеличением величины прожиточного минимума размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца будут повышены на уровень инфляции — 8,5 процента, добавили в министерстве.

То есть размеры пособий по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года составляют:

при наличии одного нетрудоспособного члена семьи — в размере 0,86 ПМ, или 34 888 тенге;

при наличии двух – 1,49 ПМ, или 60 445 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи;

при наличии трех – 1,85 ПМ, или 75 049 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи;

при наличии четырех – 1,96 ПМ, или 79 512 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи;

при наличии пяти – 2,03 ПМ, или 82 352 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи.

Также, как отмечается, при наличии шести и более нетрудоспособных членов семьи размер пособия на каждого рассчитывается как равная доля от 2,11 ПМ — 85 597 тенге/

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