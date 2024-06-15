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Как вырастут стипендии во втором полугодии в РК

Фотография для новости Как вырастут стипендии во втором полугодии в РК

pixabay.com

Со второго полугодия казахстанские студенты будут получать новые стипендии. Кому и насколько их поднимут — в материале корреспондента Tengrinews.kz.

Как сообщили в Комитете высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, с первого сентября текущего года запланировано увеличение стипендии:
  • бакалаврам — на 20 процентов (с 41 898 тенге до 47 135 тенге, педагогические науки — с 67 200 тенге до 75 600 тенге);
  • магистрантам и докторантам — на 15 процентов (с 97 024 тенге до 107 061 тенге, у докторантов — с 217 500 тенге до 240 000 тенге соответственно).

Согласно принятой ранее дорожной карте на 2021-2025 годы, за этот период стипендия будет увеличена вдвое. При этом за базовую стипендию при расчетах были приняты размеры стипендий 2020 года. К примеру, у бакалавров эта сумма составляет 26 186 тенге и ее ежегодно увеличивают на 20 процентов.

«Аналогичный механизм расчета применен и в магистратуре, и в докторантуре, за исключением стипендий Министерства здравоохранения и Назарбаев Университета», — уточнили в Комитете.

Для реализации дорожной карты разработан проект постановления правительства, который в настоящее время находится на рассмотрении. Согласно документу, с сентября 2024 года будут увеличены стипендии:

  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение», — с 41 898 до 47 135 тенге;
  • студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, — с 67 200 до 75 600 тенге;
  • студентам, обучающимся по направлению подготовки «Здравоохранение» в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, — с 67 200 до 75 600 тенге;
  • интернам — с 75 890 до 85 376 тенге;
  • магистрантам — с 97 024 до 107 061 тенге;
  • докторантам — с 217 500 до 240 000 тенге;
  • докторантам по направлению подготовки «Здравоохранение» — с 217 500 до 240 000 тенге;
  • врачам–резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» — с 111 579 до 123 122 тенге.
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