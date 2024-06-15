Как вырастут стипендии во втором полугодии в РК

Как сообщили в Комитете высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования в ответ на

бакалаврам — на 20 процентов ( с 41 898 тенге до 47 135 тенге , педагогические науки — с 67 200 тенге до 75 600 тенге );

, педагогические науки — ); магистрантам и докторантам — на 15 процентов (с 97 024 тенге до 107 061 тенге, у докторантов — с 217 500 тенге до 240 000 тенге соответственно).

Согласно принятой ранее дорожной карте на 2021-2025 годы, за этот период стипендия будет увеличена вдвое. При этом за базовую стипендию при расчетах были приняты размеры стипендий 2020 года. К примеру, у бакалавров эта сумма составляет 26 186 тенге и ее ежегодно увеличивают на 20 процентов.

«Аналогичный механизм расчета применен и в магистратуре, и в докторантуре, за исключением стипендий Министерства здравоохранения и Назарбаев Университета», — уточнили в Комитете.

Для реализации дорожной карты разработан проект постановления правительства, который в настоящее время находится на рассмотрении. Согласно документу, с сентября 2024 года будут увеличены стипендии: