Как за 10 дней забрать все деньги из ЕНПФ

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали об одном из способов забрать всю пенсию. Речь зашла о том, как изъять из фонда деньги при выезде из Казахстана на ПМЖ, передает Liter.kz.

Необходимо сделать всего несколько шагов:

Оформление выезда из РК на ПМЖ. Получение другого гражданства. Предоставление пакета документов в ЕНПФ.

По первому пункту надо обратиться в миграционную службу, проинформировали в фонде. Это оформление будет подтверждать отсутствие неисполненных обязательств в Казахстане. ЕНПФ может произвести выплаты, когда о человеке в госбазе данных «Физические лица» появится информация, что его документы теперь недействительны в связи с тем, что он навсегда покидает Казахстан.

«Выплата пенсионных накоплений в таких случаях осуществляется в течение 10 рабочих дней», — сообщили в фонде.

Деньги в полном объеме поступят на банковский счет получателя в стране, куда он переехал.

«Чтобы избежать отказа в исполнении заявления на выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК, прежде всего необходимо в обязательном порядке оформить выезд через подразделения миграционной службы и только после этого оформлять гражданство другой страны», — добавили в пенсионном фонде.

Список нужных документов, бланки заявлений и образцы их заполнения можно найти в разделе «Услуги» на сайте АО «ЕНПФ» – enpf.kz.

В Казахстане можно делать не только обязательные, но и добровольные пенсионные взносы. Как получить деньги по второму пункту, детально объяснили в ЕНПФ. Выяснилось, что это могут сделать все 50-летние граждане.

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