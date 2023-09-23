Как забрать все свои пенсионные накопления сразу

Кто имеет право на то, чтобы разом забрать свои пенсионные накопления, рассказали в ЕНПФ. Дело в том, что правила серьезно изменились в связи с введением в действие Социального кодекса. Прежний закон о пенсионном обеспечении утратил силу, и многие не знают важных новшеств, пишет Zakon.kz.

АО «ЕНПФ» ответило на вопросы граждан по пенсионным накоплениям, выплатам, инвестированию. Остановимся на некоторых из них.

«В августе текущего года я вышла на пенсию по выслуге лет. Услышала, что у меня есть возможность получить свои пенсионные накопления в полном объеме. Так ли это? Если да, то как это сделать и на что я могу их использовать?»

Ответ ЕНПФ:

«Да, действительно так. С 1 июля 2023 года казахстанцы, вышедшие на пенсию по выслуге лет, вправе использовать пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и могут в полном размере изъять их на улучшение жилищных условий и/или на лечение. Но прежде чем подать заявку на изъятие, необходимо в ЕНПФ уточнить наличие и сумму накоплений. После этого надо обратиться к уполномоченным операторам».

Тема, однако, настолько важная – ведь касается миллионов людей – что заслуживает расширенного комментария. Поскольку использование накоплений на лечение и жилье – не единственное законное основание для изъятия средств в полном объеме.

Новые правила действуют с 1 июля 2023 года, когда и произошла социальная (в том числе пенсионная) реформа. Те, кто вышел на пенсию по возрасту в августе текущего года, и все те, кто выйдут позже, вправе в полном объеме единовременно изъять накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов. То есть те самые 10 процентов от зарплат казахстанцев, которые бухгалтерия перечисляла в ЕНПФ (и другие фонды) в течение всей их трудовой жизни.

Вообще-то, по общему правилу, предполагается, что в последующей, то есть пенсионной жизни, людям вернут сумму обратно постепенно – и с процентами благодаря инвестиционному доходу – выплачивая ежемесячную накопительную пенсию по установленному графику. Ну, тем, кто доживет. Остаток достанется наследникам.

Однако теперь можно получить всю сумму сразу. Но здесь необходимо, как говорится, соответствовать.

Запустили за порог

Во-первых, человек уже должен достичь пенсионного возраста (63 года – для мужчин, 61 год – для женщин, но последняя цифра актуальна лишь до 2028 года). Однако, помимо этого, необходимо наличие хотя бы одного из нескольких условий.

Первый вариант – не очень привлекательный. Это если скопить за жизнь удалось немного. А именно, не более 12-кратного размера минимальной пенсии (пункт 2 статьи 220 Социального кодекса). В 2003 году это 53076 х 12 – 636 тысяч и еще 912 тенге.

Другой вариант интереснее. Снять всю накопленную сумму разом можно, если использовать для улучшения жилищных условий или лечения (пункт 3 статьи 220 СК) – в отношении себя, супруга(и), а также близких родственников. Близкие родственники – это родители, дети (родные и усыновленные), братья и сестры (полнородные и неполнородные), бабушки и дедушки, внуки. Список исчерпывающий и установлен в пункте 13) статьи 1 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье».

Напомним, возможность использовать пенсионные накопления для улучшения жилищных условий или лечения уже была ранее дана казахстанцам – причем не только пенсионерам, но и тем, кто еще не достиг пенсионного возраста. Эта опция есть и сейчас, однако оставшаяся после изъятия сумма не должна превышать пресловутого «порога минимальной достаточности» (пункт 3 статьи 220 СК). Порог этот плавающий, а методика хитрая, но сумма в общем получается приличная, многомиллионная: у большинства людей накопления попросту не дотягивают до порога.

Что же до действующих пенсионеров, никаких арифметических ограничений отныне нет. То есть можно потратить все накопления на покупку квартиры, которую потом сдавать в аренду – и вместо ежемесячной пенсии получать арендную плату. И не зависеть от инфляции, превращающей с годами денежные накопления в красивые, со многими уровнями защиты, фантики.

Коэффициент свободы распоряжения своими деньгами

Есть еще один вариант получить всю сумму накоплений сразу. Причем никаких условий относительно того, как пенсионер собирается использовать деньги, закон (пункт 3 статьи 220 СК) не оговаривает. Как хочешь, так и трать. Но есть условие иного рода.

Казахстанский пенсионер, как известно, получает помимо того, что накопил, еще и пенсионные выплаты из госбюджета. Пенсию от государства. Она включает так называемую базовую пенсионную выплату (статья 206 СК) – от 70 до 100, а в перспективе, с 2027 года – до 120 процентов прожиточного минимума, составляющего в 2023 году 40567 тенге. А также пенсию по возрасту. Эта последняя – у всех разная, зависит от дохода и других факторов.

По общему правилу, пенсия по возрасту в полном объеме назначается из расчета 60 процентов от среднемесячного дохода за любые 3 года подряд (пункты 1 и 2 статьи 210 СК). Однако имеет огромное значение ограничение, которое устанавливается в пункте 2 статьи 211 СК – для расчета пенсии принимается юридическая фикция, что доход не может превышать размер 55-кратного МРП, то есть 189 750 тенге. То есть вообще максимальная пенсия по возрасту – 132 825 тенге (разумеется, для значения МРП в 2023 году – 3450 тенге).

Следовательно, пенсионные выплаты от государства не могут превышать сейчас 40567+132835= 173 392 тенге. Но, разумеется, есть еще и персональные пенсии, и пожизненное содержание, и прочие льготы: так что у некоторых граждан госпенсия может быть и больше.

Так вот, есть официальная методика, позволяющая высчитать так называемый «коэффициент замещения среднемесячного дохода». Попросту говоря, все пенсионные выплаты от государства, например, упомянутые 173 392 тенге делятся на среднемесячный доход гражданина, какой у него был перед выходом на пенсию. (При этом используется уже другая юридическая фикция: доход не может быть выше среднемесячного по республике). Полученный процент и есть вышеупомянутый коэффициент.

И вот если коэффициент не ниже 40 процентов, то пенсионер может разом забрать все свои пенсионные накопления. Повторимся, без декларирования и подтверждения целей изъятия. То есть законодатель полагает, что при таких раскладах ежемесячной пенсии от государства человеку будет достаточно, чтобы не нуждаться. А значит, пусть тратит свои накопления как ему заблагорассудится.

Напомним, среднемесячная зарплата в РК составила во втором квартале 2023 года 365,5 тысяч тенге. Делим госпенсию того счастливого пенсионера, который получает максимум, на этот максимальный доход (будем считать, что он зарабатывал хорошо) – и получаем 47 процентов. Такой коэффициент позволяет полное изъятие накоплений.

Досрочная пенсия для инвалидов

Другое важное новшество, о котором рассказали в ЕНПФ – отныне инвалиды 1 и 2 групп (что важно, инвалидность должна быть поставлена бессрочно) могут получать пенсионные выплаты за счет своих обязательных накоплений, не дожидаясь наступления пенсионного возраста (пп.2) пункта 1 статьи 220 СК).

Причем самому вкладчику (получателю) предъявлять документы, подтверждающие его статус, не нужно. ЕНПФ с его согласия, предоставляемого в соответствии Законом РК «О персональных данных и их защите», самостоятельно проверяет наличие инвалидности (группы, срока действия) посредством веб-сервиса путем запроса сведений из информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК через «Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

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