Как задать вопрос? Аким Костанайской области встретится с населением

Информацию об этом распространила пресс-служба акима Костанайской области.
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«В рамках исполнения Указа Президента РК от 3 марта 2022 года № 826 «О проведении встреч акимов с населением» в марте текущего года пройдут встречи акима Костанайской области Мухамбетова А.Б. с населением Карабалыкского и Федоровского районов (24 марта); с населением Мендыкаринского и Узункольского районов (30 марта).
В рамках подготовки к предстоящим встречам с населением осуществляется прием вопросов и предложений посредством Telegram и WhatsApp чатов по номеру 8-775-683-16-94 (оператор связи Kcell), на аккаунт страницы акима области в Instagram с хештегом #вопросынавстречу_акима», — говорится в сообщении.
График дальнейших встреч по городам и районам корректируется.
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