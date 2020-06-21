Как законно обжаловать результаты таможенных проверок

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области объяснили, как правильно обжаловать результаты таможенных проверок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В департаменте пояснили, что предприятия, организации и индивидуальные предприниматели не так часто, но сталкиваются с таможенными проверками их внешнеэкономической деятельности со стороны органов государственных доходов. В основном, таможенные проверки осуществляются в виде камеральных таможенных проверок (ст.417 КРК «О таможенном регулировании в РК») и внеплановых выездных таможенных проверок (статьи 417, 418 КРК «О таможенном регулировании в РК»). При выявлении нарушений таможенного законодательства по результатам таких проверок органы государственных доходов выставляют уведомления о результатах проверки и (или) уведомления об устранении нарушений (Приказ МФ РК от 08.02.2018 г. №146 «О некоторых вопросах налогового и таможенного администрирования»). Зачастую проверяемые лица, в деятельности которых установлены нарушения таможенных правил, оказываются недовольными такими результатами проверок и хотят обжаловать их согласно законодательству. Порядок обжалования предусмотрен главой 55 Кодекса (статьи 475 – 483). «Правом на обжалование уведомления обладают лица, в отношении которых такие уведомления выставлены, либо их представители. Обжаловать можно в уполномоченный орган в сфере таможенной политики (Министерство финансов, Комитет государственных доходов МФ РК) или в судебном порядке (ст. 475 Кодекса). Жалоба подается в уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего после получения уведомления, в явочном порядке или по почте. Копия жалобы обязательно направляется в таможенный орган, чье уведомление обжалуется. По ходатайству лица, подающего жалобу, предусмотрены восстановление срока внесения жалобы по уважительной причине, а также отзыв поданной жалобы (ст. 476 Кодекса)», — отметил главный специалист отдела выездных таможенных проверок департамента Мухтар Джакулиев. По его словам, основаниями для отказа в рассмотрении жалобы могут быть пропуск срока обжалования и отсутствие ходатайства о его восстановлении; отсутствие в жалобе вышеуказанных обязательных сведений; подача жалобы неправомочным на то лицом; обжалование жалобы в судебном порядке. При отказе в рассмотрении жалобы уполномоченный орган извещает лицо, подавшее жалобу, в течение десяти рабочих дней со дня ее регистрации. Отсутствие в жалобе обязательных сведений, ее подача неправомочным на то лицом не исключает права лица на ее подачу в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего после получения уведомления (ст. 478 Кодекса). В срок не более тридцати рабочих дней с момента регистрации по жалобе уполномоченным органом выносится мотивированное решение. По жалобам крупным налогоплательщиков, подлежащих мониторингу согласно налоговому законодательству РК – в течение сорока пяти рабочих дней с момента регистрации. Жалоба рассматривается в пределах обжалуемых вопросов. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы имеет право назначить внеплановую выездную таможенную проверку согласно ст. 418 Кодекса. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен и (или) приостановлен. При рассмотрении жалобы уполномоченный орган имеет право: направлять запросы лицу, подавшему жалобу, и (или) в таможенный орган о представлении в письменной форме дополнительной информации либо пояснений по вопросам, изложенным в жалобе; направлять запросы в государственные органы Республики Казахстан, а также в соответствующие органы иностранных государств и иные организации по вопросам, находящимся в компетенции таких органов и организаций; проводить встречи с лицом, подавшим жалобу, по вопросам, изложенным в жалобе; запрашивать у должностных лиц таможенных органов, принимавших участие в проведении проверки, пояснения по возникшим вопросам. В структуре Министерства финансов Республики Казахстан действует департамент апелляций, основной деятельностью которого является организация рассмотрения жалоб, поступающих на действия сотрудников структурных подразделений министерства всех уровней и устранение причин, способствовавших их возникновению. Кроме того, МФ РК создана постоянно действующая Апелляционная комиссия, в состав которой помимо сотрудников центрального аппарата министерства, а также входящих в его структуру Департаментов и Комитетов, входят представители бизнес–структур (НПП «Атамекен»), общественных организаций и политических партий (п.1 ст. 480 Кодекса, Приказ МФ РК от 12.01.2018 г. №23 «Об утверждении положения об Апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на уведомление орезультатах проверки и (или) уведомление об устранении нарушений»). Любые неопределенности и неурегулированные вопросы таможенного законодательства ЕАЭС и (или) РК принимаются в пользу лица, подавшего жалобу. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный орган выносит одно из следующих решений: оставить обжалуемое уведомление без изменения, а жалобу без удовлетворения; отменить обжалуемое уведомление полностью или в части. Решение по жалобе в письменной форме направляется или вручается лицу, подавшему жалобу, а копия – в таможенный орган, выставивший уведомление. В случае отмены по результатам рассмотрения жалобы обжалуемого уведомления в части, таможенный орган, выставивший уведомление, выносит уведомление об итогах рассмотрения жалобы на уведомление и направляет его лицу, подавшему жалобу, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения по жалобе. Решение уполномоченного органа, вынесенное согласно Кодексу, обязательно для исполнения таможенными органами (ст. 480 Кодекса).

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