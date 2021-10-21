Как записать ребёнка на бесплатный кружок?

В Костанайской области в рамках государственного творческого заказа сегодня бесплатно в кружках занимаются более 1000 детей. Ежедневно от родителей поступают заявки, и свободные места сегодня есть, их около 700. Самыми востребованными кружками среди детей стали вокал, хореография и обучение игре на домбре.

Айгуль Темирбекова — руководитель домбровой студии Жулдыз, совсем недавно начала работать по государственному творческому заказу. Сегодня 140 детей бесплатно обучаются игре на домбре и вокалу. Сейчас Айгуль на сайте активируют заявку от родителей, и через пару дней ребенок сможет уже посещать студию.

«Буквально в октябре я прошла этот конкурс, у меня родители молодцы они быстро среагировали плюс добавились еще новые детки, потому что я делала мест немного больше нежели у меня детей. У меня на тот момент было 70, я подала заявку на 100 и 30 у нас пришло новеньких. Всех обзвонили, всех отработали, портал очень удобный, там номера родителей, пота, мы всем рассылку сделали»,- говорит директор домбровой студии «Жулдыз» Айгуль Темирбекова.

Сейчас в домбровой студии уже нет мест по государственному творческому заказу, но руководитель уже работает над тем, чтобы предоставить еще места, как только решится вопрос со зданием. По словам Айгуль, сейчас поступают звонки от родителей, которые не успели подать заявки. Кстати, в студии для удобства работает специальный человек, который может проконсультировать, как пройти регистрацию на сайте, и какие необходимы документы.

«Мы наняли специального работника, который этим занимается. Который здесь находится с 9:00 до 18:00 принимает документы проверяет полностью пакет документов от родителей и сразу активирует. На сегодняшний день у нас не прошли две активации, но мы их завтра уже закроем дело было в больничных, потому что детки у нас болеют и сейчас берут чистое эпид окружение, поэтому задержалось»,- рассказала Айгуль Темирбекова.

В управлении культуры рассказывают, что ежедневно на сайте от родителей поступают от 15 до 30 заявок. Из 1800 мест, которые предоставили поставщики, свободны сегодня 770. Самое большое количество в городе Костанай, затем идет город Лисаковск, и Мендыкаринский район. Сейчас ведется работа во всех районах по поиску поставщиков, до конца года планируется, что еще больше районов присоединятся к государственному творческому заказу.

«Мы при поддержке акимата области в этом году выделили 141 миллионов тенге на государственный творческий заказ. Изначально это был расчет на пол года для полутора тысячи детей, чуть больше. С учетом того, что какие-то месяцы у нас выпадают по количеству детей, на сегодняшний день где-то 900 детей занимаются, то предварительно до конца года мы готовы охватить до 4000 тысяч детей творческим заказом»,- отмечает руководитель управления культуры Ерлан Калмаков.

Посмотреть кружки, в которых сейчас есть места для бесплатного посещения, можно на сайте artsport.edu.kz. Там же можно сразу и оформить заявку, заполнив несколько граф.

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