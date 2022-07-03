Как защитить организм — ТОП 3 функции кондиционера о которых вы не подозревали

Климатическая техника, это обязательный атрибут квартир и домов, без которого сложно обойтись. С ее помощью легко отрегулировать комфортную температуру, вне зависимости от погоды за окном. На этом достоинства кондиционеров не ограничиваются. Многие, даже бюджетные модели, предоставляют несколько функций для защиты организма вас и ваших близких.
Подогрев воздуха
Выбирая кондиционеры в Технодоме стоит обратить внимание на модели, которые помимо охлаждения помещения позволяют подогревать воздух. Подобная функция становится особенно актуальной в межсезонье, когда воздух по ночам опускается ниже нуля, а централизованное отопление еще не включено. Подача сухого теплого воздуха предотвратит переохлаждение, ведь оно будет равномерно подаваться по всему помещению.
Увлажнение воздуха
Если в комнате влажность опускается ниже 50 % это становится сразу заметно по ухудшению самочувствия:
- снижается работоспособность;
- наблюдаются регулярные головные боли;
- нарушается сон.
Увлажнение можно включать периодически, как только в этом возникнет необходимость.
Очистка от бактерий и микробов
Мало кто подозревает, сколько витает разнообразных вредоносных микроорганизмов вокруг нас. Встройка специальных фильтров не допустит их вентиляции в воздухе и роста колоний бактерий в помещении. Кондиционер улавливает и удерживает их внутри корпуса. Подобная функция особенно актуальна в квартирах, в которых проживают аллергики, дети или астматики.
При этом не стоит волноваться о том, что микробы и бактерии начнут активно размножаться внутри корпуса. Наличие самоочистки предотвратят подобное развитие событий.
Чтобы убедиться, что необходимый функционал точно присутствует в выбранной модели, рекомендуем обратиться к официальным магазинам, в том числе и Technodom.kz.
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1671 - летальных случаев
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