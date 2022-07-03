Как защитить организм — ТОП 3 функции кондиционера о которых вы не подозревали

Климатическая техника, это обязательный атрибут квартир и домов, без которого сложно обойтись. С ее помощью легко отрегулировать комфортную температуру, вне зависимости от погоды за окном. На этом достоинства кондиционеров не ограничиваются. Многие, даже бюджетные модели, предоставляют несколько функций для защиты организма вас и ваших близких.

Подогрев воздуха

Выбирая кондиционеры в Технодоме стоит обратить внимание на модели, которые помимо охлаждения помещения позволяют подогревать воздух. Подобная функция становится особенно актуальной в межсезонье, когда воздух по ночам опускается ниже нуля, а централизованное отопление еще не включено. Подача сухого теплого воздуха предотвратит переохлаждение, ведь оно будет равномерно подаваться по всему помещению.

Увлажнение воздуха

Если в комнате влажность опускается ниже 50 % это становится сразу заметно по ухудшению самочувствия:

снижается работоспособность;

наблюдаются регулярные головные боли;

нарушается сон.

Увлажнение можно включать периодически, как только в этом возникнет необходимость.

Очистка от бактерий и микробов

Мало кто подозревает, сколько витает разнообразных вредоносных микроорганизмов вокруг нас. Встройка специальных фильтров не допустит их вентиляции в воздухе и роста колоний бактерий в помещении. Кондиционер улавливает и удерживает их внутри корпуса. Подобная функция особенно актуальна в квартирах, в которых проживают аллергики, дети или астматики.

При этом не стоит волноваться о том, что микробы и бактерии начнут активно размножаться внутри корпуса. Наличие самоочистки предотвратят подобное развитие событий.

Чтобы убедиться, что необходимый функционал точно присутствует в выбранной модели, рекомендуем обратиться к официальным магазинам, в том числе и Technodom.kz.

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