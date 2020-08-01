Как защитить велосипед от кражи рассказали в полиции

Департамент полиции Мангистауской области предлагает вниманию жителей некоторые советы на тему: “Что делать, чтобы не оказаться жертвой велосипедной кражи?”, передает Polisia.kz.

Единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без присмотра. Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его на одну минуту, но помните, что дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. Лучше всего, если их толщина будет примерно в палец, это создаст трудность при их перекусывании.

Примыкайте велосипед за колесо и раму; если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть.

Оставляя велосипед, забирайте с собой всё быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого “разукомплектованного” велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше.

Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут.

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