С 1 января 2026 года в Казахстане начнёт действовать новый порядок расчёта доходов граждан налоговыми органами. Как сообщил экономист Алдияр Саматов, изменения затронут каждого казахстанца, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ранее при оценке доходов физического лица налоговики ориентировались в основном на официальную заработную плату: сведения о доходах граждан поступали через отчисления в ЕНПФ, а у предпринимателей — через налоговые декларации. Этот порядок сохраняется, но к нему добавляется новый инструмент — косвенный метод определения доходов, утверждённый приказом Минфина «Об утверждении правил определения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, косвенным методом».

Для чего вводят косвенный метод

По словам эксперта, новый способ направлен на выявление скрытых доходов как у обычных граждан, так и у тех, кто фактически ведёт бизнес, не регистрируясь в качестве предпринимателя.

«Основная причина — выявить денежные средства, оставшиеся в тени, и за счёт этого увеличить налоговые поступления», — отметил Алдияр Саматов.

Теперь, помимо прежних источников данных, скрытые доходы будут определяться с помощью косвенного метода.

Кто попадёт под проверку

Новый подход будет применяться, если:

нарушен порядок ведения учёта доходов и расходов;

документы утрачены или уничтожены;

выявлено несоответствие между доходами и расходами.

Это касается:

физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

лиц, занимающихся частной практикой;

юридических лиц, утративших документы по учёту доходов и расходов;

граждан, ведущих предпринимательскую деятельность без госрегистрации.

«Если юридическое лицо утратит свои документы по учёту доходов и расходов или они будут уничтожены, применяется этот метод. Кроме того, если физическое лицо ведёт предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, к нему также применяется косвенный метод определения доходов», — пояснил Саматов.

Как работает новый метод

В приказе указано, что в случае, если доходы, отражённые в налоговой отчётности физического лица, не соответствуют его расходам на личное потребление, включая покупку имущества, органы госдоходов с учётом доходов прошлых периодов определяют доход и налог на основе расходов.

«Налоговые органы будут видеть ваш уровень потребления по всем вашим расходам — таким, как приобретённые автомобиль и недвижимость, средства, потраченные на лечение и поездки. Расходы будут сопоставляться с доходами. Если расходы окажутся больше, будут применяться косвенные методы», — говорит экономист.

К каким данным получат доступ налоговые органы

Согласно пункту 1 статьи 173 Налогового кодекса, налоговые органы могут определять доход косвенным методом путём оценки активов, имущества, обязательств, доходов и расходов, а также других объектов.

Комитет государственных доходов будет учитывать, в том числе:

остатки и движение денег на банковских счетах физлица;

расходы на погашение процентов по кредитам и ипотечным займам;

сведения об имуществе на территории Казахстана;

расходы на медицину и образование;

данные о сделках и договорах, включая страховые;

операции по покупке ценных бумаг и биржевых товаров;

перечисления и выплаты по социальным платежам;

информацию об имуществе за рубежом, включая офшорные зоны;

налоговую отчётность и декларации физ- и юрлиц;

результаты налогового и таможенного контроля, в том числе по контрагентам и взаиморасчётам;

иные документально подтверждённые источники информации.

Если расходы больше дохода

Если официальный доход человека соответствует его расходам, вопросов у налоговиков не возникает. Но если расходы существенно превышают задекларированные доходы, разница будет рассматриваться как скрытый доход, с которого придётся заплатить налог.

«Если расходы физического лица или предпринимателя не соответствуют доходам, заявленным в их декларациях или проверяемым доходам, налоговые органы могут начислить 10 процентов индивидуального подоходного налога на разницу между фактически определённым доходом и заявленным. Если же речь идёт о юридическом лице, в зависимости от налогового режима будут начисляться соответствующие налоги», — пояснил Саматов.

Штраф за незарегистрированный бизнес

Экономист также напомнил, что за ведение предпринимательской деятельности без регистрации будет взиматься штраф.

«Если ваши расходы значительно превышают доходы, естественно возникает вопрос: “Откуда вы взяли деньги на эти расходы?” Возможно, вы взяли кредит — тогда проверят кредитную историю. Возможно, у вас есть незарегистрированный бизнес — тогда налоговые органы примут меры, чтобы вы его зарегистрировали. За ведение бизнеса без регистрации будет наложен штраф. Далее придётся платить налоги уже как предпринимателю», — отметил специалист.

Совет экономиста

Алдияр Саматов рекомендует гражданам более внимательно относиться к учёту своих финансов:

«Людям следует вести учёт своих доходов и расходов. Если у них появляются дополнительные доходы, необходимо указывать источник дохода. Это могут быть деньги от продажи чего-либо либо полученные в качестве подарка. Если из какого-то одного источника поступают крупные суммы, нужно собирать все подтверждающие документы и выходить из тени. То есть, если есть бизнес, его необходимо зарегистрировать и вести на законной основе», — подчеркнул эксперт.

