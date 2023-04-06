Как живут казахстанцы. Мнение эксперта

«Население поголовно живет в бедности». Подобное мнение стало общепринятым, а новости в его поддержку охотно формируются и разносятся: «казахстанцы тратят половину доходов на еду», «доходы населения составили 80 тысяч в месяц», «142 тысячи достаточно, чтобы быть богатым». Эксперты казахстанского аналитического центра Desht провели разбор уровня жизни казахстанцев, чтобы узнать, насколько правдивы подобные заявления, передает Tengrinews.kz.

По мнению экспертов, проводимые опросы о качестве жизни охватывают разные части населения, но не все. Опросы, особенно платные, проводятся преимущественно среди бедных: состоятельные попросту отказываются их проходить. Данные по зарплатам стабильно собираются лишь среди больших компаний и госучреждений, массовый малый бизнес отчитывается редко и далеко не весь.

«Можно ли увидеть полную картину? Да, если собрать весь пазл. В экономике все взаимосвязано – если что-то продают, значит, кто-то покупает. Есть много источников по доходам – отчетности компаний и госорганов, налоги, соцвыплаты, опросы, прирост накоплений в финучреждениях. Аналогично по расходам – продажи бизнеса, импорт, те же опросы. Орган статистики все это агрегирует, получая ВВП и все, что с ним связано», — считают эксперты.

Для начала аналитики зафиксировали максимум – ВВП. Это практически единственный источник доходов для казахстанцев. В 2021-м он был равен 84 триллионам тенге, или 517 тысячам тенге на среднего взрослого гражданина в месяц. Это потолок, из которого следует, что прямо сейчас все взрослые граждане не могут поголовно зарабатывать больше 1,2 тысячи долларов, отметили экономисты.

Среднемесячные денежные доходы взрослых были 185 тысяч тенге. Суммарно в год это 30,1 триллиона тенге, или 36 процента ВВП.

По расчетам экспертов, это может включать:

белые зарплаты «на руки» ≈ 10,7 триллиона;

всевозможные отчисления сверх зарплаты ≈ 3 триллиона;

зарплаты «в конверте» ≈ 3,4 триллиона;

социальные пособия – 7,2 триллиона;

смешанный доход от предпринимательства (ИП и т. д.) ≈ 4,8 триллиона;

прочее – 0,9 триллиона.

Отчисления – это доход работника, который он недополучил. Работодателю не важно, кому платить – работнику или государству, это просто расходы. А это еще 28 процентов к зарплате, или 213 тысяч тенге. Люди же мыслят в категории ежемесячно получаемых «на руки» зарплат, без учета всяких премий и оздоровительных. Получается всего 100–150 тысяч, особенно если они работают в небольших организациях.

«Помимо денежной оплаты труда, граждане получают ее в натуральной форме. Эти неденежные доходы равны 59 тысячам тенге на взрослого, или 9,7 триллиона тенге. Но есть подозрение, что значительная часть этой суммы – это потенциальная прибыль собственников бизнеса, которая не выведена в виде дивидендов. Причина – налоги, которые могут доходить до 40 процентов. Поэтому собственники и частично менеджмент сажают все свои личные расходы на организацию. Таким образом, суммарные доходы одного среднего взрослого казахстанца в месяц были 245 тысяч тенге. В год это 39,7 триллиона тенге, или 47 процентов ВВП. Так заведено, что к этому еще и добавляются условные доходы от экономии на расходах. Если человек проживает в собственном жилище, то это считается как аренда у самого себя по определенной цене. Если человек выращивает сельхозпродукты и сам же потребляет, то логика такая же. Это выглядит странно, но учет необходим, так как существенно влияет на оценку благосостояния большинства граждан», — говорится в публикации.

С учетом этого финальная цифра равна 272 тысячам на среднего казахстанца, 44,2 триллиона в целом, или 53 процента ВВП.

Согласно подсчетам, в части расходов ощутимой денежной статьей являются налоги и отчисления на соцстрахование. Это 6,3 триллиона тенге, или пятая часть денежных доходов. Но «взамен» население получает услуги образования и здравоохранения, социальную помощь, всевозможные субсидии на жилищные и коммунальные услуги, продуктовые карточки и многое другое в размере 6,1 триллиона. Еще 1,5 триллиона составляют различные прочие денежные расходы.

Фактическое конечное потребление – блага, которые получили люди, – равны 298 тысячам в месяц, 48,4 триллиона в целом, или 58 процентам ВВП. 42 процента от этого – в натуральной форме, в виде оплаты труда, соцпособий или условного проживания. 12 процентов – якобы за счет долга, но это очередное «белое» пятно, так как суммы не бьются со статистикой Нацбанка. 46 процентов – за счет собственных денег.

Выводы экспертов

Люди мыслят тем, что приходит ежемесячно на банковскую карту. Проблема в том, что получают благ они в 2–2,5 раза больше, но решения принимают другие. Государство забирает налоги и квазиналоги, чтобы позже вернуть в виде товаров и услуг сомнительного качества. Менеджеры в организациях придумывают разные «неденежные стимулы», которые де-факто позволяют снижать КПН и не платить за ФОТ. Эффективность трат сокращается, повышаются коррупционные риски. Таким образом, потребление вроде есть, но нет свободы выбора, считают эксперты.

Другая сторона медали – снижение неравенства. Оно есть в доходах и плохо видно из-за усреднения. Важная ремарка – это еще не учтены денежные доходы граждан, которые были заработаны с прибылей бизнеса и выведены за рубеж на контролируемые юрлица. Это бы сделало неравенство острее.

Однако существуют два момента, которые не учитываются при оценке неравенства.

важны не доходы, а блага. Все же выгоды при оплате труда в натуральной форме получают работники предприятий, а не собственники. Государство также перераспределяет более 10 триллионов тенге от состоятельных в пользу бедных . Например, основными бенефициарами систем образования и здравоохранения являются уязвимые слои населения;

. Например, основными бенефициарами систем образования и здравоохранения являются уязвимые слои населения; не видна картина внутреннего перераспределения доходов между самим населением. Подозреваем, что культурные особенности обязывают отправлять часть доходов в денежной форме по родственной линии (родители, супруги, дети и прочие).

От обобщений и «ковровых бомбардировок» госрегулированием и отраслевыми политиками необходимо переходить к точечной социальной поддержке действительно бедных. Причем желательно в денежном виде, без усложнений.

«Некоторые слои населения действительно тратят половину денег на еду. Но это совершенно разная «половина» – от 16 тысяч тенге в месяц среди беднейших до 72 тысяч для среднего класса. Продукты питания и напитки ведь бывают совершенно разного качества и ценового сегмента. Многое зависит от уровня доходов, количества иждивенцев и наличия жилья. Проблема – мать с двумя детьми, зарабатывающая меньше 100–150 тысяч. Проблема – люди с инвалидностью или пенсионеры, зарабатывающие меньше 60–80 тысяч. Проблема – многодетные семьи, где работает только один родитель с окладом в 200–300 тысяч, а без жилья – даже 400–500 тысяч. Половину доходов на питание может тратить и городская молодежь или городские семьи с 1–2 детьми. Но это питание на грани с развлечением, когда включены не только товары первой необходимости», — добавляют эксперты.

Нельзя сравнивать Казахстан с нефтяными арабскими странами или развитым миром. Даже с учетом всего сырья и корпораций имеются ограничения по росту доходов граждан до сопоставимого уровня жизни.

Это означает, как добавляют аналитики, что Казахстану рано превращаться в огосударствленную социальную страну. Необходимо больше экономических свобод для частного сектора, а также фокусировка государства на верховенстве права, стратегической инфраструктуре и адресной социальной политике.