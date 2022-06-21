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  3. Какая будет погода в Костанае и области 22 июня

Какая будет погода в Костанае и области 22 июня

alau.kz

На западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный 9-14, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16, на юге области +19, днем 23-28, на юге области 31 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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