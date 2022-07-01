Какая нас ждёт погода в выходные? Прогноз на 2-4 июля

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На погоду большей части республики будет оказывать свое влияние Южный циклон.
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Циклон принесет дожди с грозами:
- 2 июля на западе,
- 3 июля на северо-западе,
- 4 июля на юге,
- 4 июля в центре республики сильные дожди, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра.
Практически на всей территории Казахстана сохранится прохладная погода.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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