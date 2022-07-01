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Какая нас ждёт погода в выходные? Прогноз на 2-4 июля

style.rbc.ru

На погоду большей части республики будет оказывать свое влияние Южный циклон.

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Циклон принесет дожди с грозами:

  • 2 июля на западе,
  • 3 июля на северо-западе,
  • 4 июля на юге,
  • 4 июля в центре республики сильные дожди, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра.

Практически на всей территории Казахстана сохранится прохладная погода.

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