Какая нас ждёт погода в выходные? Прогноз на 2-4 июля

На погоду большей части республики будет оказывать свое влияние Южный циклон.

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Циклон принесет дожди с грозами:

2 июля на западе,

3 июля на северо-западе,

4 июля на юге,

4 июля в центре республики сильные дожди, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра.

Практически на всей территории Казахстана сохранится прохладная погода.

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