Какая пенсия положена при зарплате 200 тысяч тенге в РК

На сайте ЕНПФ также представлен калькулятор, который позволяет рассчитать будущую пенсию.

«Например, вам сейчас 59 лет, трудовой стаж до 1998 года составляет 9 лет, стаж в накопительной системе — 17 лет со средней заработной платой 200 тысяч тенге в месяц. Примерная сумма накоплений — 4 800 000 тенге. Вводим все эти данные в пенсионный калькулятор и нажимаем на кнопку «Рассчитать». В открывшемся в окне видим, что возраст выхода на пенсию составит 63 года в 2028 году. Примерный размер совокупной пенсии — 123 618 тенге».