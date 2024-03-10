Какая пенсия положена при зарплате 200 тысяч тенге в РК

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Собираетесь на заслуженный отдых, но не знаете, как оформить пенсию и каким будет размер ваших пенсионных выплат? В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, как это сделать, передает корреспондент Tengrinews.kz.
- базовая пенсия — начисляется всем казахстанцам при достижении пенсионного возраста. Она зависит от трудового стажа и стажа участия в накопительной пенсионной системе. Минимальный размер базовой пенсии в 2024 году составляет 28 215 тенге, максимальный — 45 578 тенге.
- солидарная пенсия — выплачивается гражданам, у которых есть трудовой стаж до 1 января 1998 года. Ее размер зависит от трудового стажа и среднемесячного дохода. Минимальная солидарная пенсия в 2024 году составляет 57 853 тенге.
- накопительная пенсия — выплачивается из индивидуальных пенсионных накоплений граждан и зависит от объема накопленных ими средств. Чем больше накоплений, тем больше пенсия
На сайте ЕНПФ также представлен калькулятор, который позволяет рассчитать будущую пенсию.
«Например, вам сейчас 59 лет, трудовой стаж до 1998 года составляет 9 лет, стаж в накопительной системе — 17 лет со средней заработной платой 200 тысяч тенге в месяц. Примерная сумма накоплений — 4 800 000 тенге. Вводим все эти данные в пенсионный калькулятор и нажимаем на кнопку «Рассчитать». В открывшемся в окне видим, что возраст выхода на пенсию составит 63 года в 2028 году. Примерный размер совокупной пенсии — 123 618 тенге».