Какая погода будет летом 2023 года

В соответствии с результатами предварительных исследовательских работ, проведенных синоптиками, на большей части территории страны летом будет жарко. Только в северных регионах сохранится погода в пределах климатической нормы. Прогноз погоды от РГП «Казгидромет» на следующие три месяца, передает inform.kz

«В северо-западной и северо-восточной половине республики, под влиянием холода из районов северных морей, температура воздуха может опускаться с +30−380С до +15−200С. А в юго-западной половине страны в некоторые дни прогнозируется повышение показаний термометра до +40−450С. Жаркие дни будут чередоваться с днями, когда будут ливни и сильный ветер, гроза», — сообщила пресс-служба Казгидромет.

Как сообщают синоптики, первый месяц лета будет жарким на большей части Казахстана. В частности, на большей части территории республики средняя температура воздуха будет выше нормы на 10С. То есть, в ряде регионов температура воздуха будет достигать +18−230С, на юго-западе +24−280С, в горных районах юго-восточной и восточной части страны +7−170С.

Но в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской и Костанайской областях сильной жары не будет.

Кроме того, в июне будет мало осадков. Но в большей части Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской областей, а также на севере Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областей прогнозируется обычный объем осадков.

В июле на большей части территории республики средняя температура воздуха будет в пределах нормы. По данным РГП «Казгидромет», в июле в южных регионах температура может быть выше нормы на 10С. Например, если во многих регионах средняя температура сохранится на уровне +18−240С, на юге — +25−300С, то на юго-востоке и в горных районах восточной части страны ожидается средняя температура воздуха +9−170С. В частности, будет жарко в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на юго-востоке Кызылординской и юге Жетысуской области.

В соответствии с прогнозом, в июле количество осадков в ряде областей также будет ниже нормы. И все же, в 7 областях осадки могут выпасть в обычных количествах. Это Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Атырауская области, северо-западная часть Актюбинской области, Костанайская, Акмолинская области и север Павлодарской области.

Прогноз погоды на август.

Как сообщил Казгидромет, в последний месяц лета на территории Казахстана ожидается жаркая погода. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 1−20С. Только на северо-западе республики сохранится обычная погода. В августе средняя температура воздуха на территории страны составит +20−280С, на северо-востоке +16−190С, на юго-востоке и в горных районах восточной части РК +11−150С. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской областях температура воздуха будет в пределах нормы.

Количество осадков в августе на большей части республики прогнозируется ниже обычной нормы. И все же, на севере Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской, Костанайской, Акмолинской областей, на востоке Карагандинской и юго-востоке Жамбылской области, а также в горных районах Туркестанской области сохранится нормальное выпадение осадков.

Согласно прогнозу, среднемесячная температура в предстоящие 3 месяца будет следующей:

в Костанайской области.

июнь — +18,3°С +23°С.

июль — +19,8°С +24,6°С

август — +17,7°С +23,1°С.

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