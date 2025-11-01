2 ноября днем на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

На западе, севере области туман, гололед.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

По итогам октября прожиточный минимум в Казахстане увеличился на 1,2% за месяц и теперь составляет...

Более 50 тысяч казахстанских дальнобойщиков оказались без работы после того, как неделю назад была приостановлена...

