Теперь ОСИ и управляющие обязаны отчитываться по тепловой энергии
Министр промышленности и строительства приказом от 2 сентября 2025 года утвердил изменения в нормативные требования...
Ветер восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 мороза, на юге области 4 тепла, днем 2-7, на юге области 12-17 тепла.
В Костанае будет облачно с прояснением, без осадков. Ветер восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.
