Ветер восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 мороза, на юге области 4 тепла, днем 2-7, на юге области 12-17 тепла.

В Костанае будет облачно с прояснением, без осадков. Ветер восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.

