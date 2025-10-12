 Ya Metrika Fast
USD 539.06 EUR 623.75 RUB 6.63

Какая погода будет в Костанае в понедельник

— Сегодня, 17:23
Изображение для новости: Какая погода будет в Костанае в понедельник

Фото alau.kz

На западе, в центре Костанайской области ожидаются осадки — дождь, снег. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

Ветер восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 мороза, на юге области 4 тепла, днем 2-7, на юге области 12-17 тепла.

В Костанае будет облачно с прояснением, без осадков. Ветер восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.