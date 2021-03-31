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Какая погода будет в первые дни апреля, рассказали в Казгидромете

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Синоптики предоставили прогноз погоды на 1-3 апреля.

Антициклон из районов Москвы постепенно будет смещаться на восток, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана. С середины периода на западные регионы начнет оказывать влияние циклон с севера и юга, который затем объединится и принесет дожди и усиление ветра.

Под влиянием фронтальных разделов на юге, юго-востоке страны сохранится неустойчивая погода с осадками.

Местами по стране ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей.

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