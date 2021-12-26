Какая погода ожидает 27 декабря жителей Костанайской области

27 декабря на северо-западе, востоке Костанайской области метель, туман.
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Ветер южный, юго-западный ночью на северо-западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области порывы 23-28 м/с
В Костанае ночью ожидается -13 градусов, днем -8.
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3463 - в Костанайской области