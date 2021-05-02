Какая погода ожидает казахстанцев в мае

Синоптики «Казгидромета» представили консультативный прогноз погоды на май 2021 года, передает Tengrinews.kz.

По данным специалистов, в мае в Казахстане осуществляется переход к летним атмосферным процессам. Осадки от апреля к маю увеличиваются в северной половине страны и в горных, предгорных районах юга и юго-востока страны. Отмечается, что в мае могут быть возвраты холодов после длительного тепла.

«По многолетним данным, в южных регионах заморозки уже заканчиваются в первой половине мая, а в северных — в конце месяца. Но в отдельные годы в южных регионах заморозки могут быть и в конце мая, в северных и восточных регионах даже в июне», — сообщили эксперты.

С 3 мая на большей части страны ожидается преимущественно малооблачная погода и прогнозируется дальнейшее повышение температурного фона: на большей части республики ночью до +10+15 градусов , днем до +25+30 градусов ;

, днем ; на юге и юго-востоке страны столбики термометров достигнут отметки ночью +15+20 градусов, днем +30+38 градусов. Лишь в западной половине Казахстана северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты вызовут дожди с грозами, усиление ветра, ожидается колебание температуры воздуха днем от +20+28 градусов до +13+18 градусов.

В середине первой декады местами по территории республики пройдут кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром. В конце первой декады с очередным вторжением западного антициклона на большей части Казахстана ожидается кратковременный спад температуры на 5-10 градусов, в северной половине вновь вероятны ночные заморозки до 3 градусов.

«Согласно консультативному прогнозу, волна холода ожидается еще и во второй декаде. В северной половине страны температура воздуха может опуститься до заморозков 5 градусов, днем до +10+15 градусов, в южной половине ночью до +3+10 градусов, днем +12+20 градусов. Во второй и третьей декадах месяца, при интенсивных волнах тепла, в северных регионах ожидается по-летнему жаркая погода, днем воздух прогреется до +25+33 градусов, в южной половине до +30+38 градусов«, — добавили синоптики

Специалисты отметили, что прогноз погоды на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.

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