Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 августа, сообщает zakon.kz.

Циклон с центром над Павлодарской области обусловит неустойчивый характер погоды на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, с которым пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке — сильные дожди, в отдельных районах ожидаются выпадение града и шквал. На западе и юге страны сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, — говорится в сообщении РГП «Казгидромет».