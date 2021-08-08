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Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Фото alau.kz

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 августа, сообщает zakon.kz.

Циклон с центром над Павлодарской области обусловит неустойчивый характер погоды на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, с которым пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке — сильные дожди, в отдельных районах ожидаются выпадение града и шквал. На западе и юге страны сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, — говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

В Костанайской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

На на юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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