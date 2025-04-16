17 апреля ночью на севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки — дождь, снег. Ночью и утром на западе, юге области туман.

Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Костанае 17 апреля ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

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