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Какая погода ожидает костанайцев 25 апреля

— Сегодня, 15:55
Изображение для новости: Какая погода ожидает костанайцев 25 апреля

pixabay.com

На северо-западе, востоке Костанайской области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман.

Ветер южный, юго-западный 9-14, днем на западе, юге области 15 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь.

Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 23-25 тепла.


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