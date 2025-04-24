На северо-западе, востоке Костанайской области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман.

Ветер южный, юго-западный 9-14, днем на западе, юге области 15 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь.

Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 23-25 тепла.

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