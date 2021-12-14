Какая погода ожидает жителей Костанайской области 15 декабря

Фото alau.kz
На севере области небольшой снег, низовая метель. На юге области туман.
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Ветер юго-западный 9-14, на севере области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11, на юге области 14-19 мороза, днем 0-5, на юге области 8 мороза.
В переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 9-11, днем 2-4 мороза.
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