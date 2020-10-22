Какая погода ждет костанайцев 23 октября

23 октября в Костанайской области ночью и утром местами ожидается небольшой снег, туман, гололед. Ветер северо-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6, местами -9 градусов. Днем +1…+6.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -3…-5 градусов. Днем +1…+5.

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