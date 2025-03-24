Погода в области 25 марта ожидается без осадков.

Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10, на юго-западе области 2 мороза, днем 2-7, на юго-западе области 10 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 5-7 тепла.

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