Какая погода ждёт костанайцев 1 сентября, рассказали синоптики

Первый месяц осени по прогнозу должен быть теплее нормы на один градус. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

«Первая декада ожидается теплая, и даже жаркая, без осадков. Температура ожидаются 28-33 градусов, и даже по югу до 39 градусов тепла. Ночью 15-20 градусов. Но уже в конце первой декады, и всей последующей, до конца месяца, погода будет неустойчивая», — говорит Антонина Шибаршина.

Постепенное понижение температуры начнется уже в 10-числах сентября от 0 до 5 градусов ночью. А с 20 сентября возможны заморозки до — 3 градусов.

На протяжении всего месяца будет порывистый ветер, и возможна гроза.

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